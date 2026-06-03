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Stara karta danas vredi više od vile na Dedinju - mnogi nisu svesni da je poseduju

Ako ste kao dete skupljali Pokemon karte, možda je vreme da proverite stare albume, kutije i fioke. Ono što je nekada bila obična dečja igra danas je postalo jedno od najunosnijih kolekcionarskih tržišta na svetu.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.12:04
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Stara karta danas vredi više od vile na Dedinju - mnogi nisu svesni da je poseduju
Foto: Shutterstock
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Dok Pokemon franšiza ove godine obeležava 30 godina postojanja, pojedine retke karte dostižu neverovatne cene. Neki primerci prodati su za više miliona dolara, a vlasnicima su praktično promenili život preko noći.

Od dečje zabave do tržišta vrednog milijarde

Pokemon karte su tokom poslednjih nekoliko godina doživele pravi procvat. Kombinacija nostalgije, ograničenog broja retkih primeraka i rastućeg interesovanja kolekcionara dovela je do toga da cene pojedinih karata eksplodiraju.

Danas se širom sveta na aukcijama i specijalizovanim platformama prodaju karte vredne desetine hiljada, stotine hiljada, pa čak i više miliona dolara, prenosi Dnevno.

Pokemon karta prodata za više od 16 miliona dolara

Najpoznatiji primer je legendarna karta Pikaču Ilustrator, koja važi za jednu od najređih Pokemon karata ikada napravljenih.

Ona je dodeljivana pobednicima japanskog takmičenja u crtanju još 1998. godine, a proizvedeno je svega 39 primeraka.

Jedan savršeno očuvan primerak prodat je za čak 16,49 miliona dolara, što ga čini jednom od najskupljih kolekcionarskih karata svih vremena.

Karte koje danas vrede pravo bogatstvo

Među najtraženijim Pokemon kartama nalaze se i:

  • Trophy Pikaču No.1 Trainer - postoje samo retki primerci, a jedna karta prodata je za oko 3 miliona dolara.

  • Charizard iz prvog izdanja bez senke ("Shadowless Charizard") - pojedini primerci dostigli su cenu od 420.000 dolara.

  • Lugia Neo Genesis Holo - retki savršeno očuvani primerci prodavani su za više od 140.000 dolara.

Zašto Pokemon karte postaju sve vrednije?

Stručnjaci navode nekoliko razloga:

  • sve veći broj kolekcionara širom sveta

  • nostalgija generacija koje su odrastale devedesetih i početkom dvehiljaditih

  • ograničen broj očuvanih primeraka

  • rast popularnosti kolekcionarskih investicija

Prema podacima tržišnih analitičara, vrednost pojedinih popularnih Pokemon karata porasla je za više od 6.000 odsto u poslednjih dvadesetak godina.

Samo tokom jednog meseca ove godine kolekcionari su na Pokemon karte potrošili stotine miliona dolara.

Možda se bogatstvo krije u vašoj kući

Kada su se pojavile krajem devedesetih godina, paketi Pokémon karata mogli su da se kupe za svega nekoliko funti ili dolara.

Danas se pojedini primerci prodaju po cenama za koje se mogu kupiti luksuzni automobili, stanovi ili kuće.

Zbog toga kolekcionari širom sveta savetuju jedno - pre nego što bacite stare albume iz detinjstva, dobro proverite šta se u njima nalazi. Moguće je da među zaboravljenim kartama imate primerak koji danas vredi pravo malo bogatstvo.

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Prodaja vrednost Pokemoni kartel

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