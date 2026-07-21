U jednosatnom intervjuu za emisiju Vilfreda Frosta, objavljenom u ponedeljak uveče, on je rekao da tržišta ne uzimaju u potpunosti u obzir sve veći broj geopolitičkih i fiskalnih pretnji.

"Mislim da su ti rizici verovatno veći nego što drugi ljudi misle", rekao je Dajmon, navodeći rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, tenzije između SAD i Kine, kao i rast vojne potrošnje u periodu kada državni deficiti nastavljaju da rastu.

Na pitanje da li tržišta potcenjuju mogućnost velikog ekonomskog šoka, on je naveo da je teško proceniti koliko su određeni rizici već uračunati u cene imovine.

"Moguće je da je nešto već uračunato, ali ono što nije uračunato jeste ono što će se zaista dogoditi", kazao je on, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Dajmon, koji predvodi najveću banku na svetu po tržišnoj vrednosti, često upozorava javnost na ekonomske izazove koje vidi. Njegove najnovije izjave dolaze u trenutku kada su investitori poslednjih meseci uglavnom ignorisali ratove, carine i druge šokove.

Indeks S&P 500 ove godine zabeležio je rast od gotovo 10 odsto, dok potrošačka potrošnja ostaje snažna, inflacija se smiruje, a investitori sve više ulažu u kompanije povezane sa veštačkom inteligencijom.

Prošle nedelje, JPMorgan Chase i druge velike banke objavile su izuzetno dobre kvartalne rezultate, podstaknute snažnim prihodima od trgovanja i investicionog bankarstva. To je dodatno ojačalo stav da je američka ekonomija uspešno prebrodila nedavne geopolitičke turbulencije bolje nego što su mnogi očekivali.

Dimon je priznao da je globalna ekonomija postala otpornija nego ranije, delom zbog manje zavisnosti od energije nego prethodnih decenija, ali je upozorio da to ne znači da je svet zaštićen od naglog preokreta.

"Možda je potrebno još slamki na leđima kamile da bi došlo do tačke pucanja. Čak i ovaj trenutni rat koji je ponovo počeo možda nije dovoljan da to izazove", naveo je Dajmon.

Američki dug mogao bi da postane ozbiljan problem

Upozorio je da će uporni budžetski deficiti SAD vremenom dovesti do ozbiljnih posledica i potencijalno izazvati rast kamatnih stopa.

"Moje mišljenje je da će to postati problem", rekao je on, dodajući da očekuje više kamatne stope jer će investitori na tržištu obveznica tražiti veću nadoknadu za finansiranje američkog državnog duga.

Kada je reč o dugoročnim američkim državnim obveznicama, on je rekao da ih lično ne bi kupovao po sadašnjim cenama.

"Lično, ne", odgovorio je na pitanje da li bi ulagao u dugoročne trezorske obveznice.

Čak i ako se inflacija vrati na cilj Federalnih rezervi od dva odsto, Dajmon smatra da bi prinos na desetogodišnje američke obveznice trebalo da bude između četiri i 4,5 odsto, što prema njegovom mišljenju ostavlja malo prostora za rast njihovih cena.

Oprez i prema berzi i veštačkoj inteligenciji

Dimon je bio oprezan i kada je reč o akcijama. Iako bi razmotrio kupovinu pojedinačne kompanije ukoliko smatra da predstavlja "veliku investiciju", rekao je da trenutno ne bi kupovao šire tržište zbog visokih vrednovanja.

Govoreći o talasu ulaganja u veštačku inteligenciju, Dajmon je zauzeo umeren stav i uporedio trenutni investicioni bum sa početkom ere interneta.

"Količina novca koja se troši je ogromna. Da li će se sve to ukupno isplatiti? Verovatno hoće, baš kao što je internet uspeo", istakao je on.

Ipak, upozorio je da se istorija često ne odvija onako kako investitori očekuju. Podsetio je da su tokom internet buma veliki rani igrači poput Yahoo-a i Netscape-a izgubili pozicije, dok su kasniji pobednici, poput Google-a i Facebook-a, postali dominantni.

"Da li će se isplatiti onako kako očekujete i u vremenskom roku koji očekujete? Definitivno ne", zaključio je Dajmon.

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