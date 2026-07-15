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"Previše se krade" - bivša radnica poznate prodavnice otkrila šta kupci rade u kabinama za presvlačenje

Međutim, iza uredno složenih polica, novih kolekcija i redova ispred kabina za presvlačenje krije se svakodnevica zaposlenih koja često izgleda potpuno drugačije.

Autor:  Nina Stojanović
Dnevno.hr15.07.2026.15:10
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"Previše se krade" - bivša radnica poznate prodavnice otkrila šta kupci rade u kabinama za presvlačenje
uwais gowa / Shutterstock /
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Jedna bivša radnica poznate modne prodavnice na Redditu je odgovarala na pitanja korisnika o tome kako izgleda rad iza kulisa, govoreći o plati, krađama, zahtevnim mušterijama i situacijama koje je doživela tokom rada.

Na pitanje kakvi su uslovi rada, odgovorila je:

"Plata je prilično dobra s obzirom na to da je reč o prodavnici. Imaš slobodan dan za rođendan, možeš da biraš slobodne dane (dva nedeljno), nema prekovremenog rada i puštaju te ranije ako ti smena traje do 22 časa. I da, imaš 25% popusta na sve."

"Previše se krade"

Jedna od tema koja je izazvala najveće interesovanje bile su krađe.

Na pitanje koliko se često krade u prodavnici, odgovorila je kratko:

"Previše."

Objasnila je da lopovi često skidaju zaštitne etikete i skrivaju ih u rasvetnim telima kako bi prikrili tragove, a prisetila se i žene koja je pokušala da ukrade kaput, ali ga je prilikom skidanja zaštite potpuno pocepala.

Žene najčešće kradu majice, muškarci cipele

Otkrila je i koji artikli najčešće nestaju sa rafova.

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"Majice i poliesterski bodiji. Muškarci kradu cipele – ostave svoje stare u kabini i izađu sa novim."

Kako kaže, upravo je to jedan od najčešćih načina krađe obuće.

Šta zaposleni pronalaze u kabinama za presvlačenje?

Korisnike Reddita posebno su zanimale situacije iz kabina za presvlačenje, a odgovori bivše radnice mnoge su iznenadili.

Na pitanje da li se dešavalo da kupci obavljaju nuždu u kabinama, odgovorila je:

"Jednom je neko ostavio izmet, a jednom je neko urinirao."

Dodala je da su zaposleni više puta nailazili i na tragove menstrualne krvi na odeći ili u kabinama, nakon čega su morali da pozivaju čistačice.

Najzahtevnije mušterije

Govoreći o kupcima, izdvojila je one koje su joj najteže padale.

Kako kaže, najviše problema imala je sa, kako ih je opisala, "umišljenim babama".

Prisjetila se situacije tokom zimskog sniženja kada je sama radila na muškom odeljenju, a jedna mušterija je insistirala da odmah ode u magacin po određenu majicu, ljuteći se što to nije mogla istog trenutka.

Opisala je i slučaj žene koja je došla pre otvaranja prodavnice i zahtevala da zaposleni odmah pronađu njen paket među deset velikih kutija, jer je istog dana putovala i kasnije nije mogla da ga preuzme.

Mnogi potvrdili njenu priču

Objava je privukla veliki broj komentara, a javili su se i drugi korisnici koji tvrde da imaju slična iskustva iz rada u maloprodaji.

Jedna od bivših zaposlenih napisala je:

"Sa svim se slažem, nema šta nisam doživela."

Treba imati u vidu da su iskustva objavljena anonimno na Redditu i predstavljaju lična svedočenja korisnika, koja nije moguće nezavisno potvrditi.

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krađa kupovina Prodavnica

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