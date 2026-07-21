Gledanje polarne svetlosti. Posmatranje divljih životinja na Galapagosu. Medeni mesec na Maldivima. Ali da li ste se ikada zapitali koliko ove vrste putovanja zaista koštaju? Više ne morate, jer je tim iz kompanije za putno osiguranje SquareMouth izračunao podatke za vas.

Analizirajući prijavljene troškove putovanja iz više od 100.000 prodaja putnog osiguranja, ankete sa više od 6.000 klijenata, kao i podatke sa izvora poput Google Flights i Kayak za hotele, njihov indeks otkriva 15 najskupljih destinacija na svetu, prenosi Euronews.

Nije iznenađenje da su najudaljenije i izolovane destinacije na vrhu liste, jer su te lokacije teže dostupne, skuplje za snabdevanje i često usmerene na luksuzna i avanturistička putovanja.

Određeni tipovi putovanja su takođe skuplji - pri čemu su polarna i ekspediciona putovanja najskuplja, zatim slede ostrvske i plažne destinacije, kao i safari i ture posmatranja divljih životinja.

Najskuplje destinacije za odmor u 2026. godini

Ako planirate posetu Grenlandu ove godine, pripremite se da ćete za odmor morati da izdvojite značajnu svotu novca.

Prema podacima, prosečna cena putovanja po danu na Grenlandu iznosi čak 1.171 dolara (1.027 evra), dok je iznajmljivanje automobila oko 110 dolara (97 evra) dnevno.

Noćenje u hotelu tokom radnog dana (ne vikendom) košta oko 227 dolara (200 evra), dok večera u jeftinijem restoranu iznosi oko 36,03 dolara (31,60 evra).

Na drugom mestu nalaze se Britanska Devičanska Ostrva, gde noćenje u hotelu tokom radnog dana košta oko 1.137 dolara (997 evra), a prosečna cena putovanja po danu iznosi 925 dolara (811 evra).

Na trećem mestu je Francuska Polinezija, gde je dnevni trošak putovanja oko 756 dolara (663 evra), a noćenje u hotelu tokom radne večeri oko 1.382 dolara (1.212 evra).

U prvih pet su i Antarktik, gde je cena leta oko 1.899 dolara (1.665 evra), a dnevni trošak putovanja 1.511 dolara (1.325 evra), kao i Maldivi, gde je dnevni trošak oko 1.072 dolara (940 evra), a noćenje u hotelu oko 1.249 dolara (1.096 evra).

15 najskupljih destinacija za putovanja u 2026. godini: Grenland, Britanska Devičanska Ostrva, Francuska, Polinezija, Antarktik, Maldivi, Švajcarska, Zimbabve, Ostrva Turks i Kaikos, Bocvana, Angvila, Sveta Lucija, Namibija, Island i Norveška.

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