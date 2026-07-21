Maaike Gerts i Tibor Štraus kupili su veći deo sela Barsena de Bureba na severu Španije, uključujući čak 62 kuće, za oko 350.000 evra. Umesto stana ili porodične kuće, odlučili su da investiraju u mesto koje je više od četiri decenije bilo gotovo potpuno prazno.

Njihova ideja nije bila samo obnova starih objekata, već stvaranje potpuno nove, samoodržive zajednice.

Selo bez stanovnika postalo novi početak

Par je do sela došao preko agencije specijalizovane za prodaju napuštenih sela i seoskih imanja. Tražili su veliko zemljište sa više kuća, dovoljno udaljeno od gradova, gde bi mogli da pokrenu dugoročan projekat.

Kada su prvi put stigli, zatekli su potpuno drugačiju sliku od one koju su zamišljali. Barsena de Bureba bila je napuštena više od 40 godina, a mnoge kuće bile su u lošem stanju. Zbog dugogodišnje zapuštenosti i vandalizma, iz objekata je nestalo gotovo sve što je moglo da se odnese, uključujući delove stolarije.

Selo u trenutku kupovine nije imalo ni struju ni vodovodnu mrežu.

Ipak, to nije zaustavilo nove vlasnike.

Solarni paneli, obnova kuća i život bez velikog grada

Maaike i Tibor su zajedno sa svoje dve ćerke počeli da obnavljaju objekte i stvaraju uslove za život. Postavili su solarne panele i započeli rad na sistemu za filtriranje vode iz obližnje reke.

Njihov stalni život i dalje je bio vezan za Amsterdam, jer selo još nije bilo spremno za svakodnevni život, ali su vreme provodili radeći na obnovi i razvoju projekta.

Cilj je da Barsena de Bureba jednog dana postane ekološka zajednica koja će u velikoj meri biti nezavisna od tradicionalnih sistema snabdevanja.

Projekat privukao i druge porodice

Ideja je ubrzo počela da privlači pažnju i drugih ljudi koji žele drugačiji način života. Prema rečima vlasnika, nekoliko porodica pokazalo je interesovanje da se preseli i učestvuje u stvaranju nove zajednice.

Za Maaike i Tibora ovaj projekat nije samo renoviranje starih kuća, već pokušaj da pokažu da napuštena sela mogu dobiti novu svrhu.

Poseban simbol mesta je stara romanska crkva koja se nalazi u selu. Iako je trenutno delimično urušena, postoji ideja da jednog dana bude obnovljena i pretvorena u prostor za okupljanje zajednice, kulturne aktivnosti ili mesto namenjeno mladima i starijim stanovnicima.

Sve više napuštenih sela u Španiji traži nove vlasnike

Barsena de Bureba nije jedino napušteno selo koje je ponuđeno na tržištu. Zbog dugogodišnjeg odlaska stanovništva iz ruralnih područja, širom Španije postoji veliki broj praznih sela i zaselaka koji čekaju nove vlasnike.

Agencije koje se bave prodajom ovakvih nekretnina nude desetine sličnih lokacija, posebno u oblastima gde je depopulacija ostavila čitava naselja bez stanovnika.

Priča o Barseni de Burebi pokazuje da nekretnine nisu uvek samo kvadrati i tržišna cena. Nekada kupovina može da znači i pokušaj da se jednom zaboravljenom mestu vrati život.

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