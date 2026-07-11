Svaki komad košta 450 američkih dolara, a zvanična FIFA-ina onlajn prodavnica navodi da je u pitanju segment dimenzija 17,5 x 17,5 x 17,5. Nije objašnjeno da li se ove mere odnose na centimetre, milimetre ili inče, a FIFA još nije odgovorila na upite o tome.

"Posedujte autentični komad fudbalske istorije sa originalnim komadom travnjaka sa Svetskog prvenstva 2026. godine, trajno sačuvanim u visokokvalitetnom akrilu pomoću USB memorije", navodi se.

FIFA ističe da svaki komad sadrži originalni komad travnjaka sa finalne utakmice i namenjen je kolekcionarima, navijačima i fudbalskim entuzijastima.

Uz komad travnjaka, kupci će dobiti i akrilni USB sa filmom o autentičnosti proizvoda. Dostava će biti moguća samo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, a porudžbine se neće slati pre završetka finala.

Travnjak je već bio meta kritika

Stadion MetLajf je ranije bio pod lupom zbog kvaliteta podloge. Brojni igrači i treneri kritikovali su travnjak jer stadion, koji je dom NFL timova Njujork Džajantsa i Njujork Džetsa, obično koristi veštačku podlogu, pa je za Svetsko prvenstvo postavljena privremena prirodna trava, piše tportal.

Pre finala, FIFA je takođe stavila u prodaju redovne karte, čija cena dostiže čak 32.970 dolara. Još skuplji su paketi ugostiteljstva, koji uključuju hranu i piće uz kartu, a koštaju 34.500, odnosno 32.500 dolara.

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