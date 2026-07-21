Nemačka se već nekoliko godina nalazi u stanju opšte ekonomske stagnacije. Ekonomija ove zemlje prolazi kroz pad izazvan, između ostalog, visokim cenama energenata zbog obustave isporuke gasa iz Rusije

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je zainteresovanost Berlina za razvoj ekonomskog partnerstva sa Azerbejdžanom u kontekstu obustave isporuke gasa iz Rusije, prenose RIA Novosti.

U zajedničkoj deklaraciji o strateškoj agendi bilateralnog partnerstva između Nemačke i Azerbejdžana, koju su potpisali Merc i azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev, navodi se da je cilj obe strane "intenziviranje saradnje u pitanjima od globalnog i regionalnog značaja, kao što su povezanost i infrastruktura, kao i energetski tokovi, uključujući gas".

Nemačka se već nekoliko godina nalazi u stanju opšte ekonomske stagnacije. Ekonomija ove zemlje prolazi kroz pad izazvan, između ostalog, visokim cenama energenata zbog obustave isporuke gasa iz Rusije.

Merc je nedavno priznao da je izostanak isporuka ruskog gasa izazvao dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj.

"Posle četiri i po godine, tokom kojih je isporuka gasa iz Rusije bila obustavljena, mi, prirodno, tražimo nove izvore uvoza. U tom kontekstu, Azerbejdžan igra važnu ulogu – za nas je to ekonomski zanimljiva perspektiva", izjavio je Merc nakon razgovora u Berlinu sa Alijevom, piše RT Balkan.

Pre nego što je Nemačka uvela sopstveni embargo na ruske energente, Rusija je obezbeđivala 55 odsto nemačkog uvoza prirodnog gasa. Danas Nemačka gas nabavlja uglavnom iz Norveške (44 odsto), Holandije (24 odsto) i Belgije (21 procenat), dok najveći deo preostalog uvoza čini američki tečni prirodni gas (LNG).

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