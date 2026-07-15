Najizraženiji rast zabeležen je kod teladi, posebno na području Mačvanskog, Pčinjskog i Zlatiborskog regiona.

Podaci sa stočnih pijaca i iz klanica pokazuju da se ponuda i tražnja razlikuju od regiona do regiona, dok proizvođači i kupci i dalje pažljivo prate promene cena.

Telad SM rase dostigla 1.000 dinara po kilogramu u Mačvanskom regionu

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je 1.000 dinara po kilogramu u klanicama na području Mačvanskog regiona. To predstavlja rast u odnosu na prethodni period.

Rast prodajne cene teladi iste kategorije zabeležen je i na pijaci žive stoke u Vranju, gde je dominantna cena iznosila 980 dinara po kilogramu.

Istovremeno, u Pčinjskom regionu došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Klaničari su ovu kategoriju goveda otkupljivali po dominantnoj ceni od 450 dinara po kilogramu.

U ovom periodu obavljen je i otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, po ceni od 480 dinara po kilogramu.

Rast cena goveda i na Zlatiboru, pad u Zaječaru

Telad SM rase telesne mase do 160 kilograma poskupela su i na pijaci žive stoke u Užicu, gde se prodaja odvijala po ceni od 800 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Zlatiborskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena više kategorija goveda. Telad SM rase dostigla su cenu od 760 dinara po kilogramu, dok su tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma i krave za klanje SM rase dostigli 370 dinara po kilogramu.

Za razliku od ovih područja, na području Zaječarskog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma. Tokom druge sedmice jula dominantna cena iznosila je 900 dinara po kilogramu.

U Srednjebanatskom regionu klaničari su po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma. Dominantna cena tokom druge sedmice jula iznosila je 450 dinara po kilogramu.

U Braničevskom regionu nije bilo značajnijih promena kada je reč o ponudi, tražnji i otkupnim cenama teladi. Dominantna cena ostala je 800 dinara po kilogramu, dok je otkupna cena krava za klanje zadržala prošlonedeljni nivo od 240 dinara po kilogramu.

Prasad skuplja u Užicu, Zaječaru i Čačku, pad cena u Kraljevu

Promene su zabeležene i na tržištu svinja. Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pa je dominantna cena iznosila 350 dinara po kilogramu.

Rast otkupne cene prasadi iste kategorije evidentiran je i u klanicama na području Mačvanskog regiona. Tokom druge sedmice jula dominantna cena iznosila je 300 dinara po kilogramu.

Prasad su bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku. Za grla telesne mase do 15 kilograma trebalo je izdvojiti 300 dinara po kilogramu, dok je kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirala cena od 270 dinara po kilogramu.

Suprotan trend zabeležen je u Kraljevu, gde je došlo do pada prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Ova kategorija svinja mogla se kupiti najčešće za 250 dinara po kilogramu.

Jeftiniji tovljeni svinje u Banatu, stabilne cene u Jablaničkom regionu

Klaničari sa područja Srednjebanatskog regiona protekle sedmice su po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominantna cena iznosila je 170 dinara po kilogramu.

Obim ponude i otkupa bio je nešto bolji nego prethodne sedmice.

U Južnobačkom regionu otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža nego ranije, a dominantna cena iznosila je 320 dinara po kilogramu.

U Jablaničkom regionu nije bilo promena otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Dominantna cena ostala je 300 dinara po kilogramu, dok je otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zadržala nivo od 180 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu prodajna cena prasadi najčešće je iznosila 350 dinara po kilogramu, dok je kod tovnih svinja dominirala cena od 200 dinara po kilogramu.

Klaničari sa područja Južnobanatskog regiona otkupljivali su tovljene svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 170 dinara po kilogramu.

Koze skuplje, jagnjad nastavlja rast na pojedinim tržištima

Na tržištu ovaca i koza takođe su zabeležene promene. Na stočnoj pijaci u Vranju skuplje su bile koze, pa je dominantna cena iznosila 240 dinara po kilogramu.

Za razliku od koza, jagnjad su bila jeftinija, a dominantna cena iznosila je 450 dinara po kilogramu. Jarad su se prodavala po ceni od 400 dinara po kilogramu.

U Mačvanskom regionu zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi u klanicama. Dominantna cena tokom druge sedmice jula iznosila je 450 dinara po kilogramu, uz dobru ponudu, ali nešto slabiji obim otkupa.

Jagnjad su bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku, gde se prodaja najčešće odvijala po ceni od 400 dinara po kilogramu.

Pored jagnjadi, na čačanskoj pijaci trgovalo se i dviskama po ceni od 200 dinara po kilogramu, dok su ovce dostizale cenu od 170 dinara po kilogramu.

Pad cena jagnjadi u Kraljevu, stabilno stanje u Leskovcu

Reporteri STIPS-a iz Kraljeva zabeležili su pad cena jagnjadi i jaradi u odnosu na prvu sedmicu jula. Za obe kategorije bilo je potrebno izdvojiti 350 dinara po kilogramu.

Na ovom tržištu prodavale su se i ovce po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu, dok su ovnovi za priplod dostizali cenu od 35.000 dinara po grlu.

Klanice sa ovog područja takođe su otkupljivale jagnjad i ovce, a otkupne cene bile su iste kao i na pijaci.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu situacija sa ponudom jagnjadi i jaradi ostala je nepromenjena u odnosu na prethodni period. Za jagnjad je bilo potrebno izdvojiti 500 dinara po kilogramu, dok je cena jaradi iznosila 400 dinara po kilogramu.

Kod ovaca je dominirala cena od 200 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Leskovca nije bilo ponude jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Cene stoke tokom jula pokazuju da tržište ostaje veoma promenljivo, sa izraženim razlikama između regiona. Najveća potražnja trenutno je za kvalitetnom teladi, dok proizvođači pažljivo prate kretanje cena svinja, jagnjadi i ostalih kategorija stoke.

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