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Važna promena za penzionere u Srbiji - ove isplate više neće stizati kao do sada

Penzijska davanja koja građani Srbije ostvaruju na osnovu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Kanade ubuduće će se isplaćivati direktno na bankovne račune korisnika, umesto dosadašnjim putem čekova, saopštio je Zavod za socijalno osiguranje (ZSO).

Autor:  Nina Stojanović
Blic 20.07.2026.15:20
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Važna promena za penzionere u Srbiji - ove isplate više neće stizati kao do sada
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Ova promena omogućena je nakon što je Srbija u maju 2025. godine postala članica Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), dok je od 5. maja ove godine počela operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer, čime su stvoreni uslovi za efikasniji način isplate penzija.

Ovo je greška zbog koje penzioneri mogu ostati bez penzije - advokat upozorava na pravila koja mnogi ne znaju, više o tome pročitajte OVDE.

Kako navodi Zavod za socijalno osiguranje, kanadski nosilac osiguranja obavestio je ovu instituciju da su uputstva za prijavu za primanje penzija putem direktnog depozita za korisnike koji imaju bankovni račun u inostranstvu dostupna na internet stranici Vlade Kanade.

Ovakav način isplate trebalo bi da pojednostavi i ubrza prijem penzijskih davanja za korisnike u Srbiji koji ostvaruju pravo na penziju iz Kanade.

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Isplata penzija SEPA

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