U vremenu kada se stari predmeti sve češće vraćaju u modu, jedan oglas za prodaju kredenca iz vremena Jugoslavije izazvao je pravu raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Na prvi pogled reč je o običnom komadu nameštaja, ali poznavaoci tvrde da se iza njega krije mnogo više od nekoliko polica i fioka. U pitanju je autentičan primerak domaće proizvodnje iz perioda kada su kvalitet, trajnost i ručna obrada bili standard, a ne izuzetak.

Najviše pažnje privukla je cena. Kredenac je ponuđen za svega 10.000 dinara, što su mnogi ocenili kao izuzetno povoljnu ponudu.

"Ne bih ga dao ni za nekoliko hiljada evra", "Ovakvi komadi se danas retko nalaze" i "Ako ima fabričku nalepnicu ispod ladice ili na zadnjoj strani, cena može da skoči i do 1.000 evra" samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Zašto stari jugoslovenski nameštaj ponovo postaje tražen?

Poslednjih godina raste interesovanje za kvalitetan nameštaj proizveden u nekadašnjoj Jugoslaviji. Razlog nije samo nostalgija.

Mnogi stručnjaci ističu da su tadašnji proizvođači koristili masivno drvo, kvalitetnije okove i materijale koji su omogućavali da nameštaj traje decenijama.

Posebno su cenjeni komadi proizvedeni u poznatim fabrikama poput Simpa iz Vranja ili Marlesa iz Maribora, čiji proizvodi i danas imaju brojne poklonike.

Više od nameštaja

Za mnoge ljude ovakvi komadi predstavljaju uspomenu na detinjstvo, porodične domove i neka druga vremena. Za mlađe generacije oni su postali poželjan detalj u enterijerima uređenim u retro ili vintage stilu.

Zbog toga se na tržištu polovnog nameštaja sve češće mogu videti primerci čije cene iz godine u godinu rastu, posebno ako su dobro očuvani i imaju originalne delove.

Prilika koja se ne pojavljuje često

Upravo zato je oglas za kredenac od 10.000 dinara izazvao toliko pažnje. Dok jedni smatraju da je reč o običnom starom komadu nameštaja, drugi veruju da se iza njega krije pravo malo bogatstvo koje je vlasnik odlučio da proda po ceni nižoj od očekivane.

Da li zaista vredi mnogo više ili ne, proceniće budući kupac. Ali jedno je sigurno - interesovanje za stare jugoslovenske komade nameštaja nikada nije bilo veće.

Oglas pogledajte ovde.

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