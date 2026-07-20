Letnji odmori na hrvatskoj obali postaju sve teže ostvarivi za mnoge porodice, jer cene smeštaja, hrane i ugostiteljskih usluga rastu iz godine u godinu. Porodice često moraju da izdvoje značajan deo porodičnog budžeta za nedelju dana odmora.

Međutim, samo nekoliko kilometara od hrvatske granice nalazi se Neum, jedini primorski grad u Bosni i Hercegovini, koji ostaje jedna od najpristupačnijih destinacija za odmor na Jadranu.Ovo mesto je posebno popularno za odmor porodica sa decom.

Pored plivanja, posetioci vole da istražuju obalsku šetnicu, obližnje plaže, idu na izlete brodom i posećuju Dubrovnik, Ston, Korčulu i deltu Neretve, piše metropolitan.si. Smeštaj od oko 35 evra po osobi Iako su cene u Neumu malo više nego prethodnih godina, i dalje su znatno pristupačnije nego u drugim jadranskim destinacijama.

Usred glavne turističke sezone, možete pronaći apartman za dve osobe za oko 50 do 70 evra po noćenju, što je oko 35 evra po osobi. Dostupni su i jeftiniji smeštaji, dok oni u prvom redu uz more sa pogledom koštaju oko 150 evra po noćenju. Porodice sa tri ili četiri člana obično naplaćuju između 70 i 120 evra po noćenju, u zavisnosti od lokacije i sadržaja.

Hrana i piće su i dalje pristupačni Pored toga, hrana i piće u Neumu su takođe pristupačni.

Šoljica kafe košta oko jednog do 2,50 evra, ćevape možete pronaći za između pet i osam evra, dok jela od ribe koštaju oko 20 do 50 evra, u zavisnosti od restorana.

Oni koji sami kuvaju tokom odmora mogu uštedeti još više, jer su cene namirnica u prodavnicama uporedive sa drugim delovima Bosne i Hercegovine, često mnogo niže od cena namirnica u Hrvatskoj, piše Net.hr

Cene parkinga su takođe znatno niže, pa kada se sve sabere, cena nedeljnog odmora za dve osobe je između 580 i 1000 evra, što je veoma konkurentna cena u poređenju sa ostatkom Jadrana.

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