Prema podacima iz sistema STIPS, na beogradskom kvantašu zabeležena je bolja ponuda pojedinih vrsta voća, što je uticalo na snižavanje cena. Više je bilo borovnice, grožđa, limuna, kruške i višnje, pa su se ovi proizvodi mogli naći po povoljnijim cenama nego ranije.

Sa druge strane, skuplje su bile maline i orasi, dok su među najtraženijim proizvodima na tezgama i dalje bili paradajz, paprika, krompir, šargarepa, crni luk, kupus i tikvice.

Na Kaleniću jeftinije brojne voćke, ali kupaca manje

Na zelenoj pijaci Kalenić u Beogradu ponuda je bila dobra, ali trgovci kažu da je promet slabiji nego prethodne sedmice.

Kupci su mogli da pronađu niže cene borovnice, grožđa, breskve, nektarine, kruške, maline, trešnje i dinje. Pojeftinilo je i nekoliko vrsta povrća, među kojima su paradajz, beli luk, praziluk i spanać.

Ipak, nisu svi proizvodi bili jeftiniji. Više cene zabeležene su kod limuna, blitve, brokolija i karfiola.

U Pirotu više voća na tezgama, lubenica i paradajz povoljniji

Na pijaci u Pirotu ponuda je bila nešto bolja nego ranije, ali prodavci navode da je prodaja slabija.

Kupci su mogli povoljnije da pazare borovnice, breskve, kruške, kajsije, dinje i lubenice, ali i pojedine vrste povrća poput crnog luka, šargarepe i paradajza.

Viša cena zabeležena je kod višnje, koja je zbog sezone i potražnje zadržala nešto jaču cenu.

Kraljevo sa slabijom ponudom, višnja skuplja

Na kraljevačkoj zelenoj pijaci ponuda voća i povrća bila je slabija tokom druge sedmice jula.

Ipak, neki proizvodi su pojeftinili, pa su kupci mogli da pronađu jeftiniju borovnicu, breskvu i kajsiju. Kod višnje je zabeležen rast cena.

Požarevac pun raznovrsnog voća i povrća, ali prodaja usporila

Na pijaci u Požarevcu bilo je različitih vrsta sezonskog voća i povrća, ali prodavci ocenjuju da kupci trenutno kupuju opreznije.

Razlog bi mogao da bude što su troškovi života sve veći, pa mnogi potrošači pažljivije biraju šta će staviti u korpu, čak i kada je ponuda bogata.

Kako sezona odmiče, očekuje se još veća ponuda domaćeg voća i povrća, što bi moglo dodatno da utiče na stabilizaciju ili pad cena pojedinih proizvoda. Borovnice, breskve, nektarine, kruške i grožđe trenutno su među namirnicama koje kupci mogu da pronađu po povoljnijim cenama nego početkom sezone.

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