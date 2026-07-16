Prema saznanjima “Blic Biznisa” ova novotarija trebalo bi da zaživi do oktobra meseca čime će se stvoriti uslovi za tehnološki napredak kojim će se omogućiti precizniji uvid u potrošnju ali i potencijalne uštede.

Ipak,ova nova digitalna platforma, koja je zamišljena kao lični energetski savetnik svakog domaćinstva, u javnosti je otvorila i pitanje da li će 950.000 domaćinstava koji imaju pametna brojila, biti privilegovana u odnosu na one koji ih nema.

Ovo tim pre što za razliku od dosadašnjeg modela, gde su građani informaciju o potrošnji dobijali tek jednom mesečno kroz račun, nova aplikacija omogućava uvid u potrošenu energiju u realnom vremenu.

Da je to tako kažu za “Blic Biznis” i iz Elektrodistribucije Srbije, koji su potvrdili i naša saznanja da će nova aplikacija zaživeti najksnije u oktobru.

"Tačno je da Elektrodistribucija Srbije planira da do oktobra pokrene veb portal na kojem će korisnici pametnih brojila pratiti svoju potrošnju električne energije na mesečnom, dnevnom i satnom nivou. Ideja je da korisnik portala dobije realnu sliku o tome koliko njegovi uređaji u domaćinstvu ili neke njegove navike utiču na ukupnu potrošnju električne energije. Na taj način se otvaraju i mogućnosti za povećanje energetske efikasnosti i uštedu električne energije. Na primer, korisnici će moći da vide da im stari bojler i frižider troše mnogo i da je isplativo da se zamene, kao i da uoče kako uključivanje klima uređaja utiče na potrošnju i na osnovu toga naprave analizu kako mogu da uštede energiju i novac. Sve ovo omogućava daljinsko očitavanje brojila u skladu sa najmodernijom tehnologijom i povezivanje sa naprednim sistemima, uz poštovanje najviših standarda bezbednosti podataka", kažu iz Centra za odnose sa javnošću EDS-a.

Oni dodaju da je ugradnja pametnih brojila za građane besplatna i realizuje se u skladu sa planovima EDS-a.

"Među prednostima pametnih brojila su daljinska komunikacija, tačnije merenje potrošnje, ali i otvaranje mogućnosti za primenu složenih tarifnih modela. Pametno brojilo automatski memoriše stanja obračunskih registara svakog prvog u mesecu u 00.00 i taj podatak se čuva u brojilu 18 meseci, može se daljinski, ali i lokalno, očitati po potrebi kada god zatreba. Ova brojila su zapravo digitalna, merni deo je suštinski isti, ali imaju sat i kalendar realnog vremena što je od ključne važnosti. Imaju i komunikacioni uređaj za dvosmernu vezu sa centrom za upravljanje. Trenutno je na mreži u Srbiji instalirano oko 950.000 pametnih brojila", navode iz Elektrodistribucije.

Oni koji nisu na toj mreži, odnosno oslanjaju se na stara mehanička brojila, kojih ima dvostruko više, za predstavnike gotovo svih Udruženja potrošača, otvaraju pitanje ravnopravnosti.

"Zakon o energetici i promene u očitavanju struje stavljaju građane bez novih uređaja u podređen položaj. Operator sistema prema Zakonu ima obavezu mesečnog očitavanja samo za potrošače sa pametnim brojilima. Za one sa starim brojilima, teren se obilazi znatno ređe, jednom u tri ili šest meseci, a u međuvremenu se primenjuju softverski algoritmi i procene potrošnje. Potrošači bez pametnog brojila nemaju pristup aplikaciji za optimizaciju troškova i satnu analizu. Na njih se prebacuje teret samoočitavanja ako žele precizan račun bez paušala. To je neravnopravnost na osnovu vrste brojila, gde se građani dele administrativno, bez prava na lični izbor, jer zamenu vrši isključivo EDS po svojim rejonima", zajednički je stav nekoliko Udruženja potrošača iznetih za “Blic Biznis”.

Iz Elektrodistribucije Srbije pak navode da se ugradnja pametnih brojila realizuje u skladu sa planovima EDS-a i da građani, koji ih nemaju, nisu uskraćeni za tačnost računa.- I građani koji nemaju pametna brojila moći će da koriste EDS portal. Imaće pristup podacima o potrošnji koji se dobijaju na klasičan način, očitavanjem na terenu ili samoočitavanjem, tako da će imati uvid u stanje svog brojila na mesečnom nivou. Trenutno je na mreži u Srbiji instalirano oko 950.000 pametnih brojila, po čemu smo među vodećima u regionu. Niš je prvi grad u Srbiji koji ima više od 90 odsto pametnih brojila, a EDS nastavlja sa realizacijom novih projekata - objašnjavaju za “Blic Biznis” iz Centra za odnose sa javnošću EDS-a.

Na naše pitanje koliko će se pametnih brojila ugraditi u narednoj godini i u kojim gradovima kažu:

"U 2027. godini planirana je zamena oko pola miliona brojila i biće obuhvaćeni svi veći gradovi u Srbiji. Najveći deo obuhvatiće projekat koji se finansira kreditom EIB od 80 miliona evra i predviđa ugradnju 400.000 pametnih brojila na području od Subotice do Vranja. Na taj način u Srbiji će do kraja naredne godine na mreži biti oko 1,5 miliona pametnih brojila. Кljučni cilj je da do kraja decenije imamo 80 odsto pametnih brojila na mreži, gde god postoji mogućnost stabilne internet konekcije zbog slanja podataka.Za EDS pametna brojila omogućavaju bolji pregled stanja na mreži, bolje upravljanje, brže otklanjanje kvarova. Osim toga, pametna brojila su nezaobilazna karika u razvoju energetske mreže koja podržava prozjumere, virtuelne elektrane, skladišta električne energije, punjače za električna vozila i ubrzani prelazak na zelenu energiju, ali i imperativ za nove korisnike kojih je svakim danom sve više", kažu iz EDS-a.

Jasno je da aplikacija za satno merenje struje je korak napred ka modernom tržištu. Ona pruža potrošaču moć da upravlja svojim troškovima na nivou minuta.Međutim, kako se ne bi produbljivao jaz između energetski naprednih i administrativno sputanih građana, prioritet mora biti ubrzanje zamene preostalih starih brojila. Dok se taj proces ne završi, obezbeđivanje tačnog očitavanja za sve građane bez pametnih uređaja ostaje jedini garant njihove ravnopravnosti. Ali, za to je potreban novac ali i vreme.

Glavne prednosti koje nova platforma donosi potrošačima

- Detekcija "kradljivaca": Građani vide koliko struje troše bojler ili klima u određenom satu;

- Upravljanje potrošnjom: Lakše planiranje rada velikih potrošača tokom jeftinije (noćne) tarife;

-Preventiva kvarova: Sistem upozorava na anomalije na kućnim instalacijama koje podižu potrošnju;

- Priprema za nove tarife: Ova infrastruktura je osnov za uvođenje dinamičkih tarifnih paketa.

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