Jug Srbije se izdvaja kao region sa najboljim odnosom količine hrane i cene dok su Zapadna Srbija i Sandžak takođe poznati po povoljnim i kvalitetnim obrocima.

Jug Srbije apsolutni šampion količine i cene

Leskovac: Ovaj grad opravdava titulu mesta gde se dobija najviše za uloženi novac. Obična pljeskavica (200g) košta od 380 do 470 dinara, gurmanska ide do 600 dinara, a za samo 800 dinara možete dobiti čak pola kilograma mešanog roštilja.

Niš: Kompletan obrok koji uključuje pljeskavicu, pomfrit i piće izlazi oko 700 dinara. Niški burek i dalje predstavlja jednu od najisplativijih opcija za doručak ili rani ručak.

Vranje: Akcenat je na izdašnim tradicionalnim jelima. Ogromna domaća banica od 750 grama sa kiselim mlekom košta oko 900 dinara, dok se porcija pasulja na tavče može pojesti već za 500 dinara.Zapadna Srbija i Sandžak

Užice: Čuvena komplet lepinja, koja je toliko zasitna da mnogima menja kompletan ručak, košta između 400 i 650 dinara. Uz čašu jogurta, ovaj obrok ostaje daleko ispod granice od 1.000 dinara.

Novi Pazar: Mantije su idealne za kontrolu budžeta jer se kupuju na komad (30 do 40 dinara), pa vas bogata porcija od 15 komada izađe od 450 do 600 dinara.

Centralna Srbija i Novi Sad

Kragujevac: Najisplativija opcija je "jelo dana" koje se u centralnoj Srbiji nudi za oko 550 dinara, dok su roštiljska jela u lepinji (poput pileće Karađorđeve) oko 570 dinara.

Novi Sad: Iako vojvođanski gurmanluci drže cenu, kompletan dnevni meni (supa, glavno jelo, salata i hleb) može se naći za oko 890 dinara. Pojedinačna kuvana jela koštaju oko 780 dinara, dok pljeskavica sa prilogom staje između 840 i 935 dinara.

Cene ručka u Beogradu

U prestonici je najteže sačuvati hiljadarku, naročito u centru i turističkim zonama. Ipak, kuvana jela poput pasulja sa dimljenim rebrima koštaju oko 590 dinara, dok dnevne ponude (npr. pilav, supa i hleb) izlaze oko 690 dinara. Roštilj se kreće od 380 do 600 dinara u zavisnosti od vrste i gramaže, piše Blic Biznis.

Iako jedan restoranski ručak danas lako može da košta nekoliko hiljada dinara, računica pokazuje da je širom Srbije i dalje moguće pronaći obilan i kvalitetan obrok za manje od 1.000 dinara. Ključ za uštedu novca nije u luksuznom ambijentu, već u okretanju lokalnim specijalitetima, roštiljnicama i, pre svega, ponudama dnevnih menija.

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