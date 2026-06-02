Razlog su izuzetno visoke cene. Najjeftinije karte dostupne za prvu utakmicu Engleske protiv Hrvatske 17. juna na FIFA-inoj platformi za preprodaju u aprilu koštale su oko 772 evra, dok su cene za neke utakmice Saudijske Arabije porasle i do oko 2.580 evra.

Fudbalski savez Saudijske Arabije potvrdio je da će pokloniti besplatne karte navijačima svoje reprezentacije koji se nalaze u Severnoj Americi.

Saudijci otvaraju turnir protiv Urugvaja u Majamiju, a u grupi H se suočavaju i sa Španijom i Zelenortskim Ostrvima.

"Saudijska Arabija nudi besplatne karte navijačima svoje reprezentacije koji su prisutni u Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo našem timu puno sreće dok predstavljaju Kraljevinu sa ponosom, strašću i snagom cele nacije koja stoji iza njih", saopštila je saudijska ambasada u SAD.

FIFA pod sve većim pritiskom

Ovaj potez nije bez presedana. FIFA je takođe delila besplatne karte kako bi povećala posećenost utakmica prošlog leta tokom Svetskog klupskog prvenstva u SAD.

FIFA se takođe suočava sa pravnim pritiskom zbog svog kontroverznog sistema prodaje karata. Generalni tužioci Njujorka i Nju Džerzija pokrenuli su postupke nakon što su se navijači žalili da su obmanuti u vezi sa kategorijom karata koje kupuju.

"Biti iskren u vezi sa prodajom karata nije komplikovano. Ali FIFA je kupovinu karata za Svetsko prvenstvo pretvorila u lavirint zabune, lažnih nestašica i neverovatno visokih cena - sve na štetu potrošača", rekla je Dženifer Davenport, generalna tužilac Nju Džerzija, piše tportal.

FIFA nije odgovorila na zahtev za komentar, navodi Mirror Fudbal.

