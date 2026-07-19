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Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

Dok letnje temperature iz godine u godinu obaraju rekorde, sve više vlasnika kuća u Srbiji traži način da rashladi dom i smanji troškove za klima-uređaje. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.15:00
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Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto
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Stručnjaci ističu da problem često nije u uređajima za hlađenje, već u nedovoljnoj termoizolaciji objekta.

Zbog toga se sve više domaćinstava odlučuje za termoizolacionu fasadu, koja leti usporava zagrevanje zidova, a zimi sprečava gubitak toplote. Iako zahteva početno ulaganje, može doneti značajne uštede na računima za energiju i povećati udobnost tokom cele godine.

Šta je termoizolaciona fasada?

Termoizolaciona fasada predstavlja kompletan sistem spoljne izolacije koji se sastoji od izolacionih ploča, lepka, armaturne mrežice, zaštitnih slojeva i završnog dekorativnog maltera.

Najčešće se koriste:

  • beli EPS (stiropor),
  • grafitni stiropor, koji pruža bolju toplotnu izolaciju pri istoj debljini,kamena vuna, koja osim toplotne obezbeđuje i odličnu zvučnu izolaciju i veću otpornost napožar.

U praksi se najčešće ugrađuje izolacija debljine od 10 do 15 centimetara, u zavisnosti od karakteristika objekta i željenog nivoa energetske efikasnosti.

Kako leti hladi, a zimi čuva toplotu?

Tokom leta sunce satima zagreva spoljne zidove. Bez odgovarajuće izolacije toplota brzo prodire u unutrašnjost, pa klima-uređaji rade znatno duže.

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Termoizolaciona fasada usporava prolazak toplote kroz zidove, zbog čega se prostor sporije zagreva i lakše održava prijatna temperatura.

Zimi je efekat obrnut – toplota ostaje duže u domu, pa su potrebe za grejanjem manje.

Kolike uštede može da donese?

Visina uštede zavisi od stanja objekta, kvaliteta stolarije, vrste izolacije i sistema grejanja ili hlađenja.

Prema procenama stručnjaka, kvalitetno izvedena termoizolacija može da smanji troškove grejanja i hlađenja za 20 do 40 odsto.

Najbolji rezultati postižu se kada se spoljašnja izolacija kombinuje sa kvalitetnom PVC ili aluminijumskom stolarijom i dobro izolovanim krovom.

Kako izgleda ugradnja?

Postavljanje termoizolacione fasade odvija se u nekoliko faza:

  • priprema i čišćenje zidova,
  • lepljenje izolacionih ploča,
  • dodatno pričvršćivanje tiplovima,
  • postavljanje armaturne mrežice,
  • nanošenje zaštitnih slojeva,
  • završni dekorativni malter.

Za prosečnu porodičnu kuću radovi najčešće traju od jedne do tri nedelje, u zavisnosti od veličine objekta i vremenskih uslova.

Koliko košta termoizolaciona fasada u Srbiji?

Cena zavisi od vrste izolacije, debljine materijala, završnog maltera i troškova rada.

Okvirne cene sa materijalom i ugradnjom trenutno iznose:

  • EPS fasada (10 cm) – od 30 do 40 evra po kvadratnom metru,
  • grafitni stiropor – od 35 do 45 evra po kvadratnom metru,
  • kamena vuna – od 45 do 60 evra po kvadratnom metru.

Za kuću sa oko 150 kvadratnih metara fasade, ukupna investicija može iznositi između 4.500 i 9.000 evra, u zavisnosti od izabranog sistema, piše Lepa&Srećna.

Da li se termoizolaciona fasada isplati?

Kvalitetno izvedena termoizolaciona fasada može da traje više od 20 godina uz minimalno održavanje.

Osim što doprinosi prijatnijoj temperaturi tokom cele godine i smanjuje potrošnju energije, povećava vrednost nekretnine. Zato mnogi ovu investiciju smatraju dugoročnim ulaganjem koje donosi veću udobnost i niže račune za grejanje i hlađenje.

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