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Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)

Nekada je bila čest detalj u dnevnim sobama, spavaćim sobama i hodnicima širom bivše Jugoslavije, a danas je jedan od najtraženijih komada retro dizajna. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.12:40
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Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)
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Reč je o legendarnim Meblo Guzzini lampama, za koje kolekcionari i ljubitelji vintage enterijera izdvajaju i do 2.000 evra, u zavisnosti od modela i očuvanosti.

Njihov prepoznatljiv futuristički dizajn, zaobljene linije i akrilni abažuri u živim bojama učinili su ih simbolom modernog doma sedamdesetih godina prošlog veka.

Kako su Meblo Guzzini lampe postale kolekcionarski hit?

Ove lampe nastale su saradnjom slovenačke fabrike Meblo i italijanskog dizajnerskog brenda Guzzini, po kojem su dobile ime.

Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i upečatljivom izgledu, našle su se u brojnim domovima širom bivše Jugoslavije. Vremenom su mnoge završile na tavanima, u podrumima ili na otpadu, jer su ih vlasnici smatrali zastarelim.

Lampa

Danas je situacija potpuno drugačija. Originalni primerci postali su veoma traženi među kolekcionarima i ljubiteljima retro dizajna.

Koliko danas vrede?

Najveću vrednost imaju lampe koje su:

  • sačuvane u originalnom stanju,
  • bez oštećenja,
  • sa originalnim delovima,
  • sa karakterističnim akrilnim abažurom.

U zavisnosti od modela, boje i očuvanosti, njihove cene na specijalizovanim sajtovima kreću se od nekoliko stotina do oko 2.000 evra za najređe primerke.

Interesovanje raste iz godine u godinu

Na vrednost ovih lampi nedavno je podsetila i hrvatska influenserka Nina Skočak, ljubiteljka retro dizajna. Ona je otkrila da je jednu originalnu Meblo Guzzini lampu kupila za 250 evra, ističući da pojedini modeli danas vrede višestruko više.

Pre nego što je bacite, proverite model

Za mnoge su ove lampe uspomena na detinjstvo i domove roditelja, baka i deka. Međutim, za kolekcionare predstavljaju mnogo više od običnog rasvetnog tela – simbol su jedne dizajnerske epohe, piše Najzena.

Zbog toga se sve češće mogu videti u moderno uređenim stanovima, luksuznim hotelima i enterijerima inspirisanim retro stilom.

Ako na tavanu ili u podrumu imate staru Meblo Guzzini lampu, možda vredi da proverite o kom modelu je reč. Moguće je da posedujete komad koji danas na tržištu dostiže cenu od nekoliko stotina, pa čak i do 2.000 evra.

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