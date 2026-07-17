Ono što ovu ponudu izdvaja jeste činjenica da se na placu nalaze dve potpuno odvojene kuće, svaka površine oko 120 kvadrata, pa imanje može biti zanimljivo i za dve porodice koje žele da žive odvojeno, ali i za one koji traže prostor za porodični život, poljoprivredu ili dodatni posao.

Kuće su uknjižene 1/1, prodaju se sa postojećim nameštajem, a moguće ih je kupiti i putem kredita. Dve kuće sa kompletnim placem prodaju se za 32.000 evra, a postoji mogućnost kupovine i pojedinačno.

Imanje sa voćnjakom, garažama i prostorom za proizvodnju

Na velikom placu nalazi se sve što je nekada bilo neizostavni deo vojvođanskih domaćinstava - dve garaže, tri čardaka, prostorije za životinje, podrumi, ostave i magacinski prostor.

Poseban adut imanja je veliki voćnjak sa oko 50 stabala različitog voća, kao i prostor predviđen za baštu, plastenike i staklenike. Na raspolaganju su i dve boks jedinice za silažu, što ovo mesto čini pogodnim za one koji žele da se bave poljoprivredom ili organskom proizvodnjom.

Zbog veličine placa i postojeće infrastrukture, imanje pruža mogućnost razvoja manjeg porodičnog gazdinstva ili dodatnog izvora prihoda.

Tisa na nekoliko minuta, mirno mesto sa svim osnovnim sadržajima

Sanad se nalazi u blizini reke Tise, a do uređene plaže stiže se za svega pet minuta lagane šetnje. Mesto je poznato po mirnom ambijentu, ravnici i tradicionalnom vojvođanskom načinu života.

U selu postoje vrtić, škola, dom zdravlja, pošta, prodavnice, crkva i mesna zajednica, dok se za veće potrebe stanovnici oslanjaju na okolna mesta.

Čoka je udaljena svega pet kilometara, Kanjiža i Senta oko 12 kilometara, dok je granica sa Mađarskom udaljena oko 20 kilometara, a sa Rumunijom oko 30 kilometara. Novi Sad je udaljen oko 100 kilometara, odnosno oko sat i po vožnje.

Mesto ima potencijal za nove poslove

Osim poljoprivrede, meštani ukazuju da u Sanadu postoji prostor i za razvoj uslužnih delatnosti. Kako veliki broj domaćinstava poseduje automobile, postoji potreba za automehaničarima, auto-limarima i auto-električarima.

Takođe, u mestu nema stomatoloških i pojedinih specijalističkih usluga, što bi moglo predstavljati priliku za one koji žele da pokrenu mali biznis.

Deo stanovništva zaposlen je u okolnim firmama, dok pojedini stanovnici svakodnevno ili povremeno rade u Mađarskoj.

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