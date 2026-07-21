Quebrada Solar Train, koji je u saobraćaj pušten u junu 2024. godine, prolazi kroz dolinu Kvebrada de Humahuaka, područje koje se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine i koje vekovima predstavlja važnu vezu između naroda Anda.

Putovanje kroz 10.000 godina istorije

Trasa duga 42 kilometra povezuje istorijska mesta Volkan, Tumbaju, Purmarku, Maimaru i Tilkaru, uz stanicu Horniljos, nekadašnje odmorište trgovaca koje je danas pretvoreno u muzej.

Ovim putem još oko 9000. godine pre nove ere prolazili su lovci i sakupljači, kasnije domorodački trgovci, glasnici Inka, španski kolonizatori i železnički radnici.

Luksuzni voz od 20.000 evra prolazi kroz Beograd - putnici spavaju u apartmanima i obilaze Balkan, više o tome pročitajte OVDE.

Današnji putnici prate deo čuvenog Kapak Njana (Qhapaq Ñan), mreže puteva kojom je nekada bilo povezano carstvo Inka od današnje Kolumbije do Argentine i Čilea.

Vožnja kroz planine svih boja

Solarni voz razvija brzinu od oko 33 kilometra na sat, omogućavajući putnicima da uživaju u panoramskim pogledima na crvene kanjone, kaktuse, planinske vrhove i živopisne pejzaže Anda.

Jedna od najvećih atrakcija na ruti je Brdo sedam boja (Cerro de los Siete Colores) iznad sela Purmarka, poznato po slojevima stena u nijansama crvene, ljubičaste, narandžaste, roze i oker boje.

Održivi turizam koji čuva lokalne zajednice

Cilj projekta nije samo razvoj turizma, već i očuvanje tradicionalnog načina života u andskim zajednicama.

Lokalne vlasti očekuju da će razvoj turizma doprineti ostanku mladih u ovom kraju i očuvanju običaja koji podrazumevaju poštovanje prema Pačamami (Majci Zemlji), skladu sa prirodom i međusobnoj pomoći.

Na stanicama putnici mogu da obiđu sela sa kućama od opeke sušene na suncu, zanatske radionice u kojima se izrađuju proizvodi od vune lame, keramike i kaktusa, kao i čuvene apačete – kamene humke na kojima se ostavljaju simbolični darovi za srećan put, piše BizLife.

Spoj moderne tehnologije i drevne istorije

Quebrada Solar Train pokazuje kako savremena tehnologija može da doprinese očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa.

Umesto brzog obilaska znamenitosti, putnici imaju priliku da upoznaju kraj u kojem se priroda, istorija i tradicija prepliću već hiljadama godina.

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