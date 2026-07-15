On je podsetio da je naplata po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova.

"Efikasniji objekti dobijaće nešto niže račune od proseka, dok će oni sa većom potrošnjom plaćati nešto više. Taj sistem je logičan i pravičan i ne treba praviti nikakvu famu oko toga", rekao je Stojanović za RTS.

On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje, obračunavati u toku grejne sezone.

Prema njegovim rečima, od 60 sistema daljinskog grejanja u Srbiji, njih 18 već u potpunosti primenjuje naplatu po potrošnji, dok je cilj da do kraja godine taj model obuhvati oko 70 odsto korisnika. "Tek kada izmerite potrošnju i vidite rezultat, onda možete da primenjujete mere energetske efikasnosti", naglasio je Stojanović.

Govoreći o pripremama za novu grejnu sezonu, naveo je da remonti teku po planu i da za sada nema većih problema.

Ipak, upozorio je da je finansijsko stanje u toplanama veoma teško. Naveo je da ukupna potraživanja toplana od građana, privrede i budžetskih korisnika premašuju 39 milijardi dinara, dok dugovanja za energente iznose oko 23 milijarde dinara.

"Nema ugovora za isporuku prirodnog gasa bez izmirenih obaveza", upozorio je Stojanović.

Osvrćući se na rast cena gasa, rekao je da je cena na evropskoj berzi TTF od početka maja porasla sa oko 45 na 53 evra po megavat-satu.

"Sve zavisi od geopolitičkih dešavanja i videćemo kako će se situacija razvijati u narednom periodu", rekao je Stojanović.

Kada je reč o energetskoj tranziciji, istakao je da se Srbija postepeno udaljava od uglja i mazuta.

"Osamdeset dva odsto toplotne energije proizvodi se iz prirodnog gasa, a obnovljivi izvori sada učestvuju sa između četiri i po i pet odsto", naveo je Stojanović.

Dodao je da je u toku više projekata koje finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj i Nemačka razvojna banka KfW, a čiji je cilj veće korišćenje obnovljivih izvora energije.

Stojanović je najavio i da će prvi sistem koji će, pored grejanja, obezbeđivati i hlađenje biti trigeneracijsko postrojenje na Ekspu.

"Potreban nam je zakon o grejanju i hlađenju koji će jasno urediti ovu oblast i postaviti pravila za budući razvoj sistema", zaključio je Stojanović.

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