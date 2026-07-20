Ova banja, udaljena oko 10 kilometara od Kuršumlije, godinama je bila nepravedno zapostavljena, iako ima dugu tradiciju lečenja. Danas se ponovo o njoj govori zahvaljujući obnovljenim sadržajima i modernijoj ponudi za goste.

Termalna voda kao glavni adut

Kuršumlijska Banja poznata je po termomineralnim izvorima, a voda se koristi za rehabilitaciju i odmor. Gosti najčešće dolaze zbog problema sa lokomotornim sistemom, reumatskih tegoba i oporavka organizma.

Glavno mesto za smeštaj i banjski sadržaj je hotel "Planinka", koji gostima nudi wellness i terapijske programe. U ponudi su bazeni sa termalnom vodom, saune, slane sobe, parno kupatilo, prostor za relaksaciju, kao i medicinski tretmani.

Koliko košta odmor u Kuršumlijskoj Banji

Za one koji žele da prođu povoljnije, Kuršumlijska Banja nudi i opciju privatnog smeštaja. Cene soba i apartmana za dve osobe u samoj banji i okolini uglavnom se kreću od oko 20 do 40 evra po noći, u zavisnosti od termina, opremljenosti i lokacije. To znači da za dva noćenja dvoje ljudi za samo prenoćište može da izdvoji približno od 5.000 do 10.000 dinara.

Kada se dodaju troškovi hrane, kafe, pića i obilaska okolnih atrakcija, realan budžet za skromniji vikend odmor za dve osobe može da bude oko 10.000 do 15.000 dinara.

Za goste koji žele kompletniji doživljaj, sa wellness sadržajima, bazenima sa termalnom vodom, polupansionom i terapijama, postoji i hotelska ponuda, ali je ona skuplja. U tom slučaju cena vikenda za dve osobe može da pređe 35.000 dinara, u zavisnosti od izabranog paketa i perioda boravka.

Zato je Kuršumlijska Banja zanimljiva i onima sa manjim budžetom - može se organizovati miran vikend uz prirodu i šetnju, ali i luksuzniji odmor sa svim banjskim sadržajima.

Šta obići za jedan dan?

Ko dođe u Kuršumlijsku Banju ne mora vreme da provede samo u hotelu. Okolina nudi nekoliko zanimljivih izleta. Najpoznatija atrakcija u blizini je Đavolja Varoš - prirodni fenomen sa zemljanim kulama, koji se nalazi na oko pola sata vožnje.

Vredi obići i manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, manastir Presvete Bogorodice, Prolom Banju i prirodu planine Radan. Za ljubitelje šetnje, ovo je mesto gde nema velikih gužvi, a jutra počinju uz mir i čist planinski vazduh.

Za razliku od popularnijih turističkih mesta gde se tokom sezone traži slobodan krevet više i gde su cene često visoke, Kuršumlijska Banja i dalje nudi drugačiji doživljaj odmora.

Ovde se ne dolazi zbog noćnog života i velikih događaja, već zbog mira, prirode i vremena za sebe.

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