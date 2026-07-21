Suzuki Jimny se više ne prodaje na evropskom tržištu, ali taj automobil ima kultni status. Zbog strogih evropskih ekoloških propisa, Suzuki je zvanično ugasio prodaju putničkog Jimnyja 2021. godine. Nakon toga se prodavao isključivo kao privredno vozilo (N1 kategorija) sa dva sedišta i pregradnom mrežom.

Međutim, i taj prodajni kanal je ukinut. Novi automobil je koštao oko 23 hiljade evra. Danas je nove Jimnyje moguće pronaći u Evropi kod „sivih uvoznika”, koji vozila nabavljaju iz Indije ili Japana i pojedinačno ih homologuju. Cene takvih vozila idu sve do 40.000 evra, što je ipak previše za jedan minijaturni SUV, piše Revija HAK.

Zanimljivo je, međutim, da je Jimny isplativa valuta na tržištu polovnih vozila. Na hrvatskom pretraživaču Njuškalo moguće je pronaći niz Jimnyja poslednje generacije koji su skuplji od 30.000 evra, godišta 2024. i 2023., pa čak i sa pređenih 30 hiljada kilometara i više.

Jedan Jimny 1,5 GL prodaje se u Splitu za 29.000 evra, 2023. je godište, sa pređenih 27.000 km. Jedan model sa pogonom na sva četiri točka i četiri sedišta nudi prodavac iz Nemačke sa 43.200 km. Automobil je 2019. godište, a traži se čak 34.790 evra.

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