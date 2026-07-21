Osobe upoznate sa situacijom izjavile su za Fajnenšel tajms (FT) da Trampa savetnici upozoravaju da ne rizikuje ekonomske šokove pre srednjoročnih izbora za sve članove Predstavničkog doma i trećinu članova Senata u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se održavaju u novembru.

Američki zvaničnici su pripremili opcije koje bi omogućile Trampu da uvede nove carine za desetine zemalja, jer njegove globalne carine od deset odsto ističu ove nedelje, prema izvorima koji su upoznati sa planovima.

Nove carine koje bi SAD mogle da uvedu iznosile bi između deset i 12,5 odsto za 60 zemalja zbog prakse prisilnog rada, a prvi put su ih predložili američki trgovinski zvaničnici u junu.

Trampove globalne carine od deset odsto stupile su na snagu 23. februara ove godine, kada je američki predsednik nakon poraza pred Vrhovnim sudom, koji je poništio carine zemljama koje je prethodno uveo, iskoristio Član 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine kako bi doneo novu izvršnu uredbu o uvođenju carina, piše Tanjug.

Ovaj član mu daje ovlašćenje da uvede carine od i do 15 odsto na vremenski period od 150 dana, nakon čega bi mu bilo potrebno odobrenje Kongresa, ali Član 122 ne sprečava izričito predsednika da dozvoli da carine isteknu posle 150 dana, i da potom proglasi novo vanredno stanje kako bi ih vratio.

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