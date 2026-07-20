Turbina je jedan od onih auto delova čije ime odmah podiže pritisak na većinu vozača.

Dovoljno je da mehaničar kaže "turbina je otišla" i mnogi već računaju na račun od nekoliko hiljada evra. Međutim, stvarnost je često nešto pristupačnija.

U velikom broju slučajeva nije potrebno zameniti turbopunjač novim, već je moguće kvalitetno ga renovirati i uštedeti stotine, čak i više od hiljadu evra.

Kada je remont turbine isplativiji od kupovine nove

U velikom broju automobila, turbopunjač se može profesionalno renovirati, odnosno popraviti. Takav postupak često košta znatno manje od kupovine novog sklopa, a ako se izvrši kvalitetno i pod pravim uslovima, renovirana turbina može godinama raditi jednako pouzdano kao i nova. Naravno, ovo ne važi u svakom slučaju.

Zato je vredno napraviti temeljnu dijagnozu pre donošenja bilo kakve odluke, jer se tek nakon pregleda može proceniti da li se renoviranje isplati ili je zamena jedini razuman izbor.

Turbopunjač radi u izuzetno teškim uslovima. Pokreću ga izduvni gasovi čija temperatura može dostići nekoliko stotina stepeni Celzijusa, dok se rotor okreće brzinom većom od 200.000 obrtaja u minuti. Kod takvih opterećenja, dovoljno je malo kašnjenje u podmazivanju ili nečistoće u ulju da vremenom izazovu habanje ležajeva i drugih pokretnih delova.

Prvi znaci problema obično nisu dramatični. Automobil sporije uzima gas, manje ubrzava ili vozač primećuje da motor troši više ulja nego ranije.

Često se čuje karakterističan zvuk zviždanja ili šuštanja koga ranije nije bilo. Tada mnogi ljudi naprave grešku i nastave vožnju kao da se ništa nije dogodilo. To često pretvara početni kvar u ozbiljnu štetu koja značajno povećava troškove popravke.

Ako kućište turbine nije napuklo, a rotor i drugi ključni delovi nisu pretrpeli veća mehanička oštećenja, popravka je često veoma dobra opcija. Postupak podrazumeva kompletnu demontažu turbine, temeljno čišćenje svih komponenti, zamenu istrošenih ležajeva, zaptivki i drugih potrošnih delova i precizno balansiranje rotora.

Završni korak je testiranje na posebnom uređaju kako bi se proverilo da li rad rekonstruisane turbine odgovara fabričkim specifikacijama. Zato kvalitetna popravka ima malo zajedničkog sa improvizovanim popravkama koje se ponekad nude po sumnjivo niskim cenama. Ako se preskoči balansiranje ili se koriste delovi lošeg kvaliteta, vek trajanja rekonstruisane turbine može biti veoma kratak. Zato stručnjaci savetuju da se takav posao prepusti specijalizovanim radionicama koje mogu dati garanciju za izvršeni postupak.

Kako prepoznati da je zamena turbine jedino pravo rešenje

Međutim, postoji još jedna stvar koja je možda čak i važnija od same renovacije. Turbina veoma retko otkazuje bez razloga. Problemi sa podmazivanjem, začepljene cevi za ulje, neispravna pumpa za ulje, kontaminirani sistem usisavanja ili metalne čestice nastale usled habanja motora mogu biti pravi uzrok kvara.

Ako se ovaj problem ne otkloni, ista sudbina može vrlo brzo zadesiti i rekonstruisanu i potpuno novu turbinu.Zato ozbiljni servisi pre ugradnje pregledaju ceo sistem podmazivanja, usis i izduv i, ako je potrebno, čiste ili zamenjuju delove koji bi mogli da ugroze novi ili renovirani turbopunjač. Takav pristup povećava početne troškove popravke, ali po pravilu sprečava mnogo skuplje kvarove nekoliko meseci kasnije.

Međutim, postoje situacije u kojima popravka jednostavno nije isplativa. Ako je kućište napuklo, rotor je ozbiljno oštećen ili su se unutrašnji delovi raspali nakon ozbiljnog kvara motora, stručnjaci će najčešće preporučiti ugradnju nove ili fabrički renovirane turbine. U takvim slučajevima, pokušaj restauracije često ne pruža dugoročno pouzdano rešenje.

Dobra vest je da se veliki broj problema može sprečiti pravilnim održavanjem. Redovna zamena motornog ulja i filtera, korišćenje ulja odgovarajuće specifikacije i izbegavanje naglih gašenja motora odmah nakon duge vožnje pod opterećenjem su jednostavne navike koje mogu značajno produžiti vek trajanja turbine, piše Jutarnji.hr/autoklub

Podjednako je važno reagovati na prve simptome jer kvar koji se u početku može relativno jeftino rešiti može se vrlo brzo pretvoriti u mnogo skuplju popravku. Koliki će račun na kraju biti u velikoj meri zavisi od modela automobila.

Kod vozila niže klase, nova turbina sa ugradnjom obično košta između 700 i 1.200 evra, u srednjoj klasi treba računati na 1.200 do 2.000 evra, dok za premijum modele i snažnije motore trošak često prelazi 2.500 evra, a za određene luksuzne ili sportske automobile može dostići 4.000 do 5.000 evra.

Po pravilu, profesionalna popravka je mnogo pristupačnija. U zavisnosti od vrste turbine i obima oštećenja, cene se obično kreću od 300 do 900 evra, zbog čega mnogi vlasnici starijih automobila prvo proveravaju da li postoji mogućnost restauracije pre nego što naruče potpuno novi deo.

Na kraju, odgovor na pitanje da li se popravka isplati nije isti za svaki automobil. Kod mnogih modela, restauracija je finansijski najrazumnije rešenje i može doneti uštedu od nekoliko stotina evra. Međutim, konačnu odluku treba doneti tek nakon kvalitetne dijagnostike i pregleda celog sistema.

U suprotnom, čak ni potpuno nova turbina neće biti garancija da se isti problem neće uskoro ponovo pojaviti.

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