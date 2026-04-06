Stručnjaci često naglašavaju da čak i najmanja ogrebotina može drastično smanjiti vrednost, dok oznaka PSA 10 može višestruko povećati cenu.

Postoje i druge izuzetno vredne kartice, kao što je prototip Blastojza, koji je prodat za više od 300.000 dolara, ili takozvane "trofejne" Pikaču kartice koje su deljene na turnirima, a danas dostižu cene od 200.000 dolara i više.

Neke promotivne kartice iz ranih godina Pokemona, koje su deljene u ograničenim količinama, takođe su dostigle desetine ili stotine hiljada dolara, dok "obične" kartice iz 90-ih, ako su savršeno očuvane, mogu vredeti nekoliko hiljada evra.

Stručnjaci procenjuju da se ogroman broj Pokemon kartica i dalje nalazi u privatnim kolekcijama širom sveta - u fiokama, podrumima, starim albumima i, naravno, tavanima.

Većina njih nema visoku tržišnu vrednost, ali u toj masi postoje retki primerci koji mogu vredeti daleko više nego što njihovi vlasnici pretpostavljaju, piše Poslovni.hr

Najskuplja Pokemon karta, Pikaču Ilustrator, prodata je u februaru 2026. godine za 16,49 miliona dolara, što je čini najvrednijom karticom za trgovanje ikada.

Zašto su Pokemon karte ponovo u centru pažnje? Odgovor leži u kombinaciji nostalgije i novog talasa kolekcionarstva.

Generacija koja je odrasla sa Pokemonima danas ima kupovnu moć i emotivnu vezu sa tim svetom. Za mnoge, kupovina retke karte nije samo investicija, već i povratak u detinjstvo.

Istovremeno, društvene mreže dodatno podstiču interesovanje - jutjuberi i influenseri redovno snimaju otvaranje starih špilova karata, pretvarajući proces u neku vrstu digitalnog spektakla. Napetost trenutka u kojem se otkriva sadržaj špila podseća na lutriju, a kada neko pronađe redak primerak, video postaje viralan i podstiče milione da provere sopstvene kolekcije.

Dok se milioni zarađuju na vrhu tržišta, nešto podjednako zanimljivo se dešava na "nižim" nivoima. Hiljade ljudi širom sveta ponovo otvaraju stare albume i kutije karata koje su sakupljali pre 20 ili više godina, nadajući se da će pronaći nešto vredno.

Ovaj trend se dodatno ubrzao tokom pandemije, kada su podsticaji, višak slobodnog vremena i interesovanje za alternativne investicije podstakli rast tržišta.

Prema istraživačkoj firmi Circana, potrošnja na nesportske kartice za trgovanje, uključujući Pokemone, povećana je za čak 350 procenata između 2020. i 2025. godine.

Istovremeno, interesovanje su dodatno podstakle i poznate ličnosti poput Posta Malouna, Stiva Aokija i Kevina O’Lirija, koji su javno investirali u retke kartice.

"Vidimo da ljudi sve više koriste Pokemon kartice kao alternativnu imovinu i način raspodele bogatstva", kaže Goldin.

Da li će se ovaj trend na kraju institucionalizovati je otvoreno pitanje. Ali kao i kod svake investicije, nema nedostatka rizika. Tržište je veoma podložno trendovima, hajpu i promenama interesovanja, a cene mogu mnogo više da variraju nego na tradicionalnim tržištima. Za razliku od akcija, kartice nemaju dugoročnu istoriju stabilnog rasta ili jasan regulatorni okvir.

Pa ipak, uprkos svim neizvesnostima, jedno je jasno: najtraženije Pokemon kartice nastavljaju da postižu rezultate koji prevazilaze očekivanja. Iako je Pikaču Ilustrator ekstreman primer, daleko je od jedinog.

Među kolekcionarima, prvo izdanje Čarizard iz 1999. godine, takozvano "1. izdanje Bez senke", ima gotovo kultni status, redovno dostižući cene između 400.000 i 500.000 dolara u savršenom stanju.

To je karta koju su mnogi imali, ali malo ko je sačuvao u besprekornom stanju, što je ključ njene vrednosti. Ovaj trend je dodatno pojačan činjenicom da Pokemon kao brend nikada nije nestao. U stvari, danas je jači nego ikad.

Mobilna igra Pokemon Go, koja je 2016. godine naterala ljude da napuste svoje domove i pešače kilometrima u potrazi za malim virtuelnim stvorenjima i igraju se sa potpunim strancima, ove godine slavi desetu godišnjicu, a očekuju se veliki događaji i nove kampanje.

Franšiza se širi kroz filmove, serije, Lego setove i tematske parkove, što nastavlja da privlači nove generacije.

Ova kombinacija nostalgije, pop kulture i investicionog potencijala je takođe razlog zašto Pokemon traje već tri decenije.

Ono što je nekada bila dečja zabava sada je globalni fenomen koji povezuje emocije i tržišta. Karte koje su nekada bile sredstvo razmene postale su kolekcionarski artefakti, a igra koja je počela na malom crno-belom ekranu izrasla je u jedan od najvećih zabavnih ekosistema na svetu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.