Od ljubavnih pisama i vrednih kolekcionarskih predmeta do nakita, velikih količina novca, pa čak i ljudskih skeleta, iskustva vlasnika kuća pokazuju da se ponekad iza zidova kriju prava mala blaga.

Na primer, građevinski izvođač radova Dejvid Gonzalez iz Hofmana, Minesota, pronašao je redak strip tokom renoviranja koji je prodat za 175.000 dolara na aukciji.

Nakon toga, mnogi vlasnici kuća podelili su svoja iskustva sa neobičnim predmetima koje su pronašli tokom renoviranja kuće, piše Houzz.

Jedno od najdirljivijih otkrića dogodilo se kada je svežanj od 31 ljubavnog pisma pronađen iza zida prilikom instaliranja nove električne utičnice u kući izgrađenoj 1920. godine.

Pisma je vojnik poslao iz Evrope svojoj budućoj ženi tokom Prvog svetskog rata. Neka su čak napisana iz rovova u Francuskoj. Nakon otkrića, porodica je uspela da pronađe njegove potomke, koji su bili oduševljeni otkrićem, a pisma su predata Univerzitetu Dalhuzi na čuvanje i digitalizaciju.

Sef koji nije ništa skrivao

Nisu sva otkrića završavala na spektakularan način. Dok je renovirao stambenu zgradu, Džon Miler je pronašao zidni sef sakriven iza gipsanih ploča. Iako je očekivao dragocenosti, sef je već bio otvoren i potpuno prazan. Slično razočaranje doživela je i vlasnica stare školske zgrade iz 1926. godine.

Nakon što je u istorijskoj knjizi pročitala da se u kamenu temeljcu navodno nalazi vremenska kapsula, čekala je 17 godina da restaurira zidove. Kada je kamen konačno uklonjen, iza njega nije bilo apsolutno ničega.

Međutim, odlučila je da ostavi svoju poruku budućim generacijama. U zid je ugurala vodootporni paket koji je sadržao fotografije, pismo i novčiće iz tog vremena, pre nego što je ponovo zatvorila otvor. San o vinogradu u Italiji

Tokom opsežne renovacije kuće, vlasnici su među drvenim gredama pronašli pažljivo presavijen dokument. U početku je vlasnik mislio da je to vlasnički list vinograda u Italiji, jer su prethodni vlasnici bili italijanskog porekla. Međutim, nakon detaljnijeg pregleda, ispostavilo se da je to samo stara faktura za kupovinu vina. Iako nije imala finansijsku vrednost, odlučila je da urami dokument i sačuva ga kao deo istorije kuće.

Tokom renoviranja, mnogi ljudi su naišli na prazne paklice cigareta, limenke piva i flaše alkoholnih pića koje su ostavili prethodni graditelji. Jedan vlasnik je pronašao staru paklicu cigareta "Meka" iz oko 1910. godine.

Nadao se da sadrži retke bejzbol kartice koje su se nekada isporučivale uz cigarete, ali kutija je bila prazna. Drugi su pronašli paklicu cigareta iz 1982. godine sakrivenu u zidu kuhinje, praznu limenku piva iz ugašene pivare u Čikagu i nekoliko starih flaša alkoholnih pića u sporednoj zgradi kuće izgrađene 1905. godine.

Građevinski izvođač radova Džon Vipl priznaje da je tokom godina ostavio za sobom vremenske kapsule.

"Tokom godina sam ostavio za sobom mnogo vremenskih kapsula. Jedne godine smo ostavili dve male boce škotskog viskija i dva oglasa. Zalepio sam svoju vizit kartu na bocu sa porukom: 'Pozovi me'. Nadam se da će me neko jednog dana zaista pozvati", rekao je on.

Bejzbol kartica

Među zanimljivijim nalazima bila je bejzbol kartica Vilija Mejsa iz 1966. godine otkrivena ispod poda stare seoske kuće. Drugi vlasnici pronašli su potpisan i numerisan otisak francuskog umetnika Luja Ikarta sakriven na tavanu viktorijanske kuće iz 1898. godine. Delo ih prati svaki put kada se sele već četiri decenije.

Jedna vlasnica je pronašla čudan predmet sakriven iza zida čija je namena i danas nepoznata. Posebno neprijatno iznenađenje dočekalo je vlasnicu kuće iz 1967. godine kada je otkrila glavu klovna sakrivenu u svom domu tokom renoviranja.

Nekoliko vlasnika kuća pronašlo je kosti tokom renoviranja. Jedan je tokom uređenja dvorišta otkrio stare kosti koje su se ispostavile kao kravlje kosti, verovatno stare između 50 i 60 godina. Građevinski radnici u Masačusetsu pronašli su životinjske kosti skrivene u zidovima.

Skriveni pregradak

Najšokantnije otkriće dogodilo se u Australiji. Dok su zamenjivali drvene temelje, radnici su morali da podignu podne daske, ispod kojih su pronašli ljudski skelet.

Kosti su bile bez mekog tkiva, ali su ih suvi uslovi ostavili veoma dobro očuvanim, zajedno sa njihovom odećom. U džepovima su pronađeni novčići iz perioda pre uvođenja decimalne valute 1966. godine, što je dovelo do zaključka da su ostaci bili tamo najmanje 46 godina, a verovatno i mnogo duže.

Skriveni pregradak u kupatilskom ormariću pronađen je tokom renoviranja kuće izgrađene 1926. godine. U njemu se nalazio antički nakit iz Meksika, srebrne narukvice sa ametistima, minđuše i drugi vredni predmeti.

Skriveni vitraž

Tokom renoviranja, Džon Miler je takođe pronašao dva vitraža ugrađena u zid kuće s početka 20. veka. Stručnjaci su procenili da su u pitanju prozori u stilu "Čikaška prerija", koji imaju istorijsku, ali ne naročito visoku tržišnu vrednost.

Jedna od najvrednijih priča došla je od električara koji je, dok je postavljao električne instalacije, pronašao kutiju skrivenu na tavanu. U njoj se nalazilo 10.000 dolara i ljubavna pisma iz 1960-ih.

Iz pisama je bilo jasno da su muškarac i žena planirali da pobegnu zajedno, ali je muškarac iznenada preminuo, tako da niko nije znao za njihovu skrivenu ušteđevinu. Električar je novac dao mladom paru koji je upravo kupio kuću.

Porodica je u to vreme prolazila kroz težak period jer su njihova deca imala zdravstvenih problema izazvanih trovanjem olovom u njihovom prethodnom domu. U znak zahvalnosti, dali su električaru nagradu od 1.000 dolara, piše Dnevno.hr

Još jedan par je pronašao dva mala novčanika skrivena iza roletni. U njima se nalazilo ukupno 1.500 dolara, što im je pomoglo da plate novi tepih.

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