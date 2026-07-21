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Država istrošila poslednje rezerve? Imaju dizela za 8, benzina za 18 dana

Moldavska Nacionalna agencija za regulaciju energetike (ANRE) saopštila je juče da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za osam dana.

 

Autor:  Stanko Stamenković
21.07.2026.06:54
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Država istrošila poslednje rezerve? Imaju dizela za 8, benzina za 18 dana
Foto: Vladimir Konstantinov / Shutterstock.com
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ANRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdevanju dizel gorivom.

Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promene međunarodnih cena i uslove snabdevanja, piše Tanjug.

Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.

Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cena, kao i primenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cena regulisanih proizvoda.

ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obaveštavati javnost o svim promenama značajnim za potrošače.

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