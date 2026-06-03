Među kandidatima su, između ostalih, atlantski tupik, šumska sova i običan vodomar, veliki detlić, velika carska šljuka i orao belorepan, dok se u kategoriji sisara nalaze divlji zec, evropski jež, siva foka, kuna zlatica i riđa lisica, preneo je danas BBC.

U izboru su i atlantski losos, golema ajkula, žuti bumbar, livadska žaba, vrsta vilinog konjica veliki carević i leptir močvarni šarenac.

Javno glasanje je otvoreno i traje mesec dana, a građani mogu da izaberu do šest favorita iz užeg izbora. Na novim novčanicama biće prikazano po jedno stvorenje po apoenu.

Stručni panel, sastavljen od naučnika i stručnjaka za divlje životinje, sastavio je uži izbor, dok će konačnu odluku doneti guverner Banke Engleske, Endru Bejli.

Banka navodi da je cilj procesa osvežavanje dizajna novčanica i istovremeno jačanje zaštite od falsifikovanja, a nova serija će i dalje sadržati portret monarha, piše Tanjug.

Promena je usledila nakon odluke da se sa novčanica uklone istorijske ličnosti, koje su do sada uključivale bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila, autorku Džejn Ostin, slikara Vilijama Tarnera i matematičara Alana Tjuringa.

Predlog da se poznate ličnosti zamene motivima divljih životinja izazvao je političke reakcije u Velikoj Britaniji, dok su pojedini lideri ocenili ovaj potez kao kontroverzan.

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