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Novi "nevidljivi" krov pravi besplatnu struju - ne liči na solarne panele, a računi mogu drastično da padnu

Zamislite da vaš krov ne služi samo kao zaštita od kiše, snega i vetra, već istovremeno proizvodi električnu energiju – i to bez klasičnih solarnih panela.

Autor:  Nina Stojanović
16.07.2026.09:22
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Novi "nevidljivi" krov pravi besplatnu struju - ne liči na solarne panele, a računi mogu drastično da padnu
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Upravo to omogućava solarni crep, tehnologija koja spaja krovni pokrivač i fotonaponske ćelije u jedinstven sistem.

Osim što proizvodi struju, solarni crep gotovo je neprimetan na krovu, pa mnogi smatraju da predstavlja estetski privlačniju alternativu klasičnim panelima.

Kako radi solarni crep?

Za razliku od standardnih solarnih panela koji se postavljaju preko postojećeg krova, solarni crep zamenjuje klasičan krovni pokrivač. U njegovu konstrukciju ugrađene su fotonaponske ćelije koje sunčevu energiju pretvaraju u električnu.

Koliko košta ugradnja solarnih panela u Srbiji? Računica pokazuje kada počinje prava ušteda, više o tome pročitajte OVDE

Dobijena jednosmerna struja preko invertera pretvara se u naizmeničnu i može da napaja kućne uređaje.

Koje su njegove prednosti?

Najveća prednost solarnog crepa jeste što ne narušava izgled kuće. Vizuelno podseća na običan crep, pa je pogodan i za objekte kod kojih postavljanje klasičnih panela nije poželjno.

Pored toga:

  • odbija deo sunčeve toplote,
  • otporan je na grad i jake vetrove,
  • štiti krov bez dodatnog bušenja,
  • povećava energetsku efikasnost objekta,
  • može doprineti većoj tržišnoj vrednosti nekretnine.

Na krovu prosečne porodične kuće ovakav sistem može proizvesti dovoljno električne energije za potrebe četvoročlanog domaćinstva.

Koliko košta?

Najveća mana je cena.

Ugradnja solarnog crepa može biti dva do tri puta skuplja od klasičnih solarnih panela iste snage. Za prosečnu porodičnu kuću investicija se kreće oko 20.000 evra, u zavisnosti od površine krova i izabranog sistema.

Da li je bolji od solarnih panela?

Ne uvek.

Klasični paneli i dalje ostvaruju veću efikasnost, jer imaju bolje hlađenje i mogu da se postave pod idealnim uglom prema suncu.

Solarni crep, s druge strane, ima prednost kada se gradi nova kuća ili se menja kompletan krov, jer tada objedinjuje dve investicije – novi krov i proizvodnju električne energije.

Zbog toga izbor između ova dva sistema zavisi od budžeta, izgleda objekta i energetskih potreba domaćinstva, piše Kurir.

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