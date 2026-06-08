Potvrđeno je ovo i prilikom nedavnog potisivanja memoraduma o razumijevanju predstavnika Vlade Republike Srpske sa predstavnicima američkih kompanija o izgradnji Jadransko-jonskog koridora, prenosi Biznis info.



Podsetimo da bi se Jadransko-jonski auto-put u BiH odvajala od Koridora 5C kod Počitelja i išla ka Stocu kroz Federaciju, a onda kroz RS do Trebinja i granice sa Crnom Gorom. Ukupna dužina ceste kroz BiH bila bi stotinjak kilometara.



Ovaj, ali i drugi važni projektima u oblasti putne infrastrukture biće među temama međunarodne konferencije "Gradimo region" koja će biti održana u Trebinju.

Zainteresovane američke kompanije

Američke kompanije već su zainteresovane za gradnju deonice na važnom evropskom Јadransko jonskom pravcu, koji bi preko BiH, išao dalje ka Crnoj Gori i Albaniji do Grčke. Podsetimo da je Federcija već pokrenula pripreme realizaciju ovog projekta na potezu od Počitelja do Stoca.



"Najvjerovatnije da će ovo raditi američke kompanije zaiteresovane su i na neki način su već uključene u Јadransko-jonsku cestu i u Crnoj Gori i u Federaciji, prktično oni su već tu", kaže v.d. direktora ЈP "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković, preneo je RTRS.



Izgradnja deonice auto-puta koji bi bio dio Јadransko-jonskog pravca, a koji bi kroz Republiku Srpsku išao u dužini od 55 kilometara, neće početi odmah – za to je potrebno vreme i mnogo pripreme, što bi moglo potrajati i nekoliko godina, rekao je Višković.



"Mi moramo prvo dobiti projekat, bar idejni projekat, a onda posle toga ide Narodna skupština pa donošenje zakona o parcelaciji i eksproprijaciji", ističe on.

Radovi na obilaznici oko Doboja na Koridoru 5C

Istovremeno, u drugim delovima RS-a intenzivno se gradi – završeno je oko 70 odsto ukupnih radova na obilaznici kod Doboja na Koridoru 5C.



"Most preko reke Bosne u dužini od 325 metara je završen 95 odsto, isto tako vijadukt Putnikovo vrelo dug 288 metara je u završnoj fazi izvođenja", kaže izvršni direktor za marketing kompanije "Integral inženjering" Nikola Radovanović.



Geološki problemi na tunelima Putnikovo brdo 1 i 2 zahtevaju izmenu projekta, i to je u toku – kažu u Integralu, čiji timovi rade i na autoputu Rača- Bijeljina.

Autoput Bijeljina – Rača

"U ovom trenutku je težište radova na prvih sedam i po kilometara od Rače prema Bijeljini, da bi se što pre ostvario spoj između dela auto-puta na teritoriji Republike Srpske sa dionicom Kuzmin – Rača u Srbiji koja je u završnoj fazi", kaže Radovanović.



Priliku da razgovaraju o svim ovim važnim projektima izvođači, donosioci odluka i investitori imaće već za petnasetak dana na međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i protornom planiranju koja će pod nazivom "Gradimo region" biti održana u Trebinju, a okupiće predstavnike više od 100 kompanija iz nekoliko zemalja.



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