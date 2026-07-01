U tom prelazu između šume, kamena i vode nalazi se Martin Brod - naselje koje je ujedno i jedna od najprepoznatljivijih tačaka Nacionalnog parka Una.

Za razliku od Štrbačkog buka, koji je snažan i dramatičan, Martin Brod deluje slojevitije. Voda se razliva kroz niz sedrenih barijera i manjih slapova, stvarajući zvuk koji je stalno prisutan, ali nikada agresivan.

Najpoznatiji deo kompleksa je Milančev buk, vodopad koji se često navodi kao jedan od najfotografisanijih u parku. Oko njega se formirao sistem drvenih staza i mostića koji vode do nekoliko vidikovaca, pa se slapovi mogu posmatrati iz različitih uglova. Mnogi kažu da fotografije teško mogu da dočaraju ono što ostavlja najveći utisak - neprekidni šum vode koji prati posetioce tokom čitavog obilaska.

Za obilazak slapova potrebno je kupiti ulaznicu za posetilačku zonu Nacionalnog parka Una. Prema važećem cenovniku, odrasli plaćaju pet konvertibilnih maraka (oko 2,5 evra), deca od sedam do 14 godina 3,5 KM, dok je za penzionere i osobe starije od 65 godina cena dva KM. Deca mlađa od sedam godina imaju besplatan ulaz.

Ulaznica obuhvata obilazak uređenih pešačkih staza, drvenih mostova i vidikovaca sa kojih se pruža pogled na slapove i sedrene barijere po kojima je Una poznata.

Za ljubitelje ribolova dostupne su i posebne dnevne dozvole. Cena dnevne dozvole za sportski ribolov iznosi 40 KM, dok se ribolov odvija po pravilima Nacionalnog parka, uz posebne režime na pojedinim revirima.

Geologija koja pravi pejzaž

Ono što Martin Brod izdvaja nije samo izgled, već i proces koji ga stvara. Sedrene barijere, preko kojih se voda preliva, nastaju hiljadama godina taloženjem kalcijum-karbonata iz vode. Upravo ta krhkost čini ovaj deo reke izuzetno osetljivim - svaki veći poremećaj u vodi ili vegetaciji može da utiče na formiranje novih kaskada.

Zbog toga je deo područja strogo zaštićen, a kretanje posetilaca ograničeno na označene staze kako bi se sačuvali prirodni procesi koji ovaj pejzaž čine jedinstvenim.

Naselje uz vodu i legenda koja traje vekovima

Martin Brod nije samo prirodni lokalitet. U naselju se i danas mogu videti stare kuće uz obalu, ostaci nekadašnjih vodenica i mostovi koji svedoče o životu ljudi uz Unu. Za ime ovog mesta vezuje se i legenda. Prema narodnom predanju, mladić po imenu Martin pokušao je da preko reke prevede svoju voljenu, ali ih je snažna Una odnela. Meštani veruju da je upravo po toj tragičnoj ljubavnoj priči naselje dobilo ime Martin Brod.

U blizini se nalazi i manastir Rmanj, jedan od najznačajnijih pravoslavnih manastira u Bosanskoj Krajini, čija istorija seže u srednji vek.

Mesto koje pamte i ribolovci

Kristalno čista Una godinama privlači i ljubitelje mušičarenja. Reka je bogata lipljenom i pastrmkom, zbog čega ribolovci iz različitih zemalja dolaze upravo u Martin Brod. Na pojedinim revirima važi pravilo "uhvati i pusti", dok je na drugim dozvoljeno zadržavanje ulova u skladu sa pravilima Nacionalnog parka.

Iako je deo Nacionalnog parka i poznata turistička tačka, Martin Brod ne ostavlja utisak mesta koje je podređeno masovnom turizmu. Ovde nema glasnih sadržaja ni velikih gužvi koje bi nadjačale prirodu.

Najjači utisak ostavlja upravo ritam Une - zvuk vode koja se neprekidno preliva preko sedrenih kaskada, miris šume i pogled na pejzaž koji izgleda gotovo isto kao pre više decenija. U tom smislu, ovaj deo Une više liči na prizor koji se doživljava polako nego na destinaciju koja se obilazi u žurbi. Upravo zato mnogi posetioci iz Martin Broda ne ponesu samo fotografije vodopada, već i osećaj da su nekoliko sati proveli na mestu gde priroda i dalje određuje tempo života.

Rafting na Uni

Rafting na Uni je jedna od najtraženijih aktivnosti u području Nacionalnog parka, a polazne tačke se najčešće nalaze u rejonu Štrbačkog buka i Martin Broda. U zavisnosti od dela reke i agencije, razlikuju se dužina spusta, težina i cena.

Najpoznatija i najdinamičnija ruta je Štrbački buk-Lohovo (R1), gde rafting kreće odmah ispod 23,5 metara visokog vodopada. Cena ove ture kreće se oko 50-60 evra po osobi, u zavisnosti od organizatora i paketa, i traje približno četiri do šest sati.

Za one koji biraju mirniji tok Une, postoji i lakša varijanta Kostela-Grmuša (R2), gde je reka toplija i pogodnija za kupanje i opušteniji spust. Ova tura košta oko 35-42 evra po osobi.

Na potezu Martin Brod-Kulen Vakuf rafting je kraći i blaži, sa cenama oko 25 evra po osobi, pa se često opisuje kao “uvodna” varijanta za upoznavanje sa rekom.

U cenu raftinga obično su uključeni čamac, oprema, vodič i osiguranje, dok se ulaz u Nacionalni park često plaća posebno i iznosi oko osam/devet evra po osobi u zavisnosti od rute i organizacije.

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