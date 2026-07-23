Dok većina ljudi tokom šetnje prirodom uživa u miru i čistom vazduhu, iskusni berači gledaju u zemlju i traže jedno od najvrednijih prirodnih blaga, piše Telegraf Biznis.

Reč je o smrčku – neobičnoj gljivi koja je prava poslastica za ljubitelje vrhunske kuhinje, ali i potencijalna prilika za dodatnu zaradu.

U suvom obliku smrčak može dostići cenu od preko 100 evra po kilogramu, dok se na pojedinim tržištima kvalitetni primerci prodaju i znatno skuplje.

Zašto je smrčak toliko vredan?

Smrčak spada među najcenjenije jestive gljive u svetu gastronomije.

Njegova posebna aroma i retkost čine ga traženim sastojkom u restoranima visoke kuhinje.

Posebno je vredan zbog toga što se tokom sušenja gubi veliki deo mase.

Za kilogram suvih smrčaka potrebno je približno 10 kilograma svežih gljiva, što dodatno povećava njegovu cenu.

Gde raste smrčak u Srbiji?

Smrčak se u Srbiji najčešće pojavljuje tokom proleća, uglavnom od aprila do juna, kada su vremenski uslovi najpovoljniji.

Najčešće raste na:

vlažnim i bogatim zemljištima

mestima blizu topole, jasena, javora i graba

starim voćnjacima

vinogradima

područjima nakon požara

Može se pronaći širom Srbije, a poznata staništa nalaze se na područjima poput:

Fruške gore

Rudnika

Stare planine

drugih šumskih područja sa odgovarajućim uslovima

Ipak, pronaći ga nije jednostavno – često se nalazi na mestima gde ga neiskusni berači uopšte ne primećuju.

Kako izgleda smrčak?

Smrčak je lako prepoznatljiv po karakterističnom izgledu.

Ima:

šuplju stabljiku

naboran i rupičast klobuk

izdužen, konusan oblik

Postoji više vrsta smrčaka, među kojima su najpoznatiji:

žuti smrčak

crni smrčak

čunjasti smrčak

Međutim, veoma je važan oprez jer postoji i lažni smrčak, koji može biti opasan po zdravlje.

Važno upozorenje: Sirov smrčak nije za jelo

Iako se smatra delikatesom, smrčak se ne sme jesti sirov.

Pre konzumacije mora biti dobro termički obrađen, jer u suprotnom može izazvati zdravstvene probleme.

Zbog mogućnosti zamene sa otrovnim vrstama, početnicima se preporučuje da gljive proveravaju kod iskusnih berača ili stručnjaka za gljive.

Kako se pravilno bere i čuva?

Iskusni berači imaju nekoliko pravila:

smrčak se seče nožem, ne čupa iz zemlje

koristi se korpa, a ne plastična kesa

gljive se ne ostavljaju dugo na toplom

za duže čuvanje najbolje je sušenje

Sušenjem smrčak dobija još intenzivniju aromu i postaje posebno cenjen u kulinarstvu.

Koliko može da se zaradi od smrčka?

Sezona smrčaka za iskusne berače može biti veoma zanimljiva.

Cena zavisi od:

kvaliteta gljive

načina sušenja

čistoće

potražnje na tržištu

Na otkupnim mestima suvi smrčak može dostići cenu od oko 80 do 120 evra po kilogramu, dok na inostranim tržištima cena može biti i viša.

Zbog toga sve više ljudi tokom proleća odlazi u prirodu u potrazi za ovom vrednom gljivom.

Priroda krije vredno blago, ali oprez je najvažniji

Smrčak zaista može predstavljati zanimljivu priliku za dodatnu zaradu, ali branje gljiva zahteva znanje i iskustvo.

Jedna greška može imati ozbiljne posledice, posebno kod ljudi koji nisu sigurni u prepoznavanje vrsta.

Za one koji poznaju prirodu i imaju strpljenja, potraga za smrčkom može biti spoj hobija, boravka na otvorenom i dodatne zarade.

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