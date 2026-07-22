Turistička sezona u Hrvatskoj je u punom jeku, a ugostitelji širom zemlje rade punom snagom. Međutim, jedan slučaj iz Šibenika pokrenuo je veliku raspravu o tome koliko kazne za manje nepravilnosti treba da budu stroge, piše Dnevno.

Dva kafića, Harmonija i Mobi Dik, zatvorena su nakon kontrole poreskih inspektora zbog nepravilnosti u izdavanju računa. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, razlog je bilo služenje dva piva bez računa tokom utakmice Hrvatske i Portugala, oko jedan sat posle ponoći.

Slučaj je posebno privukao pažnju nakon objave šibenskog sportiste i aktiviste Gorana Šimića, koji je kritikovao odluku nadležnih službi.

"Zbog nekoliko evra zatvarati lokal usred sezone?"

Šimić je na svom Fejsbuk profilu izrazio nezadovoljstvo zbog odluke da se objekti zatvore, navodeći da posledice mogu pogoditi ne samo vlasnike već i zaposlene.

Prema njegovom mišljenju, zatvaranje kafića tokom glavne turističke sezone predstavlja veliki udarac za ljude koji od tog posla žive.

Posebno je istakao da iza svakog ugostiteljskog objekta stoje radnici i njihove porodice.

"Nije ovde reč samo o vlasnicima, već o ljudima koji rade, zarađuju i hrane svoje porodice", bila je poruka koja je privukla veliku pažnju njegovih pratilaca.

Inspekcija: Pravila moraju da važe za sve

Dok deo javnosti smatra da je reakcija bila prestroga, drugi podsećaju da ugostitelji imaju zakonsku obavezu izdavanja računa za svaku uslugu.

Fiskalni računi predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama kontrole poslovanja, a poreske službe imaju zadatak da proveravaju da li se propisi poštuju.

Prema tom stavu, nije važno da li je u pitanju mali iznos ili veliki promet – pravila bi trebalo da budu jednaka za sve.

Građani: "Na malima se trenira strogoća"

Objava Gorana Šimića izazvala je veliki broj komentara na društvenim mrežama.

Mnogi građani ocenili su da je zatvaranje kafića preoštra mera i da je u ovakvim situacijama možda trebalo primeniti blažu kaznu.

Najčešće se ponavljala tvrdnja da se mali preduzetnici često strože kontrolišu nego velike kompanije.

„Na malima se trenira strogoća, velike ne smeju da diraju“, bila je jedna od poruka koja se širila među komentarima.

Drugi korisnici navodili su da bi upozorenje ili novčana kazna možda bili primereniji u situaciji kada nije bilo ozbiljne prevare.

Zašto je ovaj slučaj izazvao toliku raspravu?

Ugostitelji tokom letnjih meseci ostvaruju najveći deo godišnjih prihoda. Zbog toga zatvaranje objekta usred turističke sezone može imati ozbiljne posledice.

Osim vlasnika, posledice mogu osetiti i konobari, kuvari i drugi zaposleni koji zavise od tog posla.

Upravo zbog toga slučaj iz Šibenika prerastao je običnu kontrolu računa i postao tema šire rasprave o odnosu države prema malim preduzetnicima.

Mala greška ili previsoka kazna?

Slučaj dva kafića u Hrvatskoj otvorio je pitanje gde treba povući granicu između poštovanja zakona i procene težine prekršaja.

Jedni smatraju da svako kršenje pravila mora biti kažnjeno kako bi sistem funkcionisao.

Drugi smatraju da kazne moraju biti proporcionalne i da zatvaranje poslovanja zbog manjih nepravilnosti može napraviti veću štetu nego sam prekršaj.

Bez obzira na različita mišljenja, priča o dva piva bez računa postala je primer koliko jedna mala greška može izazvati veliku javnu reakciju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.