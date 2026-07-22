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Jedna od najdigitalizovanijih zemalja vraća se gotovini - građani podižu novac iz banaka

Sve više građana i firmi u Rusiji vraća se gotovini. Rast poreza, neizvesnost i problemi sa bankarskim sistemom menjaju navike ljudi.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.15:53
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Jedna od najdigitalizovanijih zemalja vraća se gotovini - građani podižu novac iz banaka
Baturina Yuliya/shutterstock.com
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Čuvanje novca kod kuće nekada je bilo gotovo zaboravljena navika. Međutim, u Rusiji se poslednjih meseci ponovo primećuje trend koji mnoge iznenađuje – građani i kompanije sve češće biraju gotovinu umesto novca na bankovnim računima, piše Telegraf.

U zemlji koja je godinama važila za jednu od najnaprednijih kada je reč o digitalnom plaćanju, keš ponovo dobija važnu ulogu.

Razlozi za ovu promenu su različiti – od povećanog poreskog pritiska i ekonomske neizvesnosti do straha građana od mogućih problema sa pristupom bankarskim uslugama.

Gotovina u opticaju dostigla rekordne nivoe

Prema podacima Centralne banke Rusije, količina gotovine u opticaju značajno je povećana.

Od početka godine u opticaj je pušteno oko 1,56 biliona rubalja, što odgovara približno 18 milijardi evra.

To predstavlja jedan od najvećih skokova količine gotovine van perioda pandemije.

Ukupna količina novca u kešu dostigla je oko 20 biliona rubalja, što predstavlja približno 9 odsto ruskog bruto domaćeg proizvoda.

Zemlja poznata po digitalnom plaćanju vraća se gotovini

Rusija je godinama bila među zemljama sa najrazvijenijim sistemom bezgotovinskog plaćanja.

Građani su gotovo svakodnevno koristili:

  • bankovne kartice,
  • mobilne aplikacije,
  • elektronska plaćanja.

Niske naknade i jednostavan sistem za male transakcije dodatno su ubrzali prelazak na digitalni novac.

Upravo zbog toga povratak gotovine mnogi vide kao značajnu promenu u ponašanju stanovništva.

Zašto građani ponovo podižu novac iz banaka?

Jedan od glavnih razloga jeste povećana neizvesnost.

Nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja zapadnih sankcija, ruska ekonomija našla se pod dodatnim pritiskom.

Građani su počeli više da razmišljaju o sigurnosti svoje ušteđevine, posebno zbog:

  • mogućih prekida internet usluga,
  • straha od ograničenog pristupa računima,
  • promena poreskih pravila,
  • opšte ekonomske nesigurnosti.

Prema procenama Centralne banke Rusije, oko 15 odsto građana svoju ušteđevinu drži isključivo u gotovini.

Krize su ranije izazivale talase povlačenja novca

Povećanje količine gotovine nije nova pojava u periodima neizvesnosti.

Prvi veliki skok zabeležen je u septembru 2022. godine nakon objave delimične mobilizacije.

Novi talas podizanja novca dogodio se tokom pobune Jevgenija Prigožina i njegove privatne vojne kompanije Vagner, kada je povećan strah od nestabilnosti.

Za mnoge građane gotovina predstavlja osećaj kontrole u nepredvidivim situacijama.

Kompanije sve češće koriste gotovinu

Promena se ne odnosi samo na građane.

Mala i srednja preduzeća sve češće se okreću gotovinskom poslovanju, što stvara dodatne probleme poreskim vlastima.

Veći promet van bankarskog sistema otežava kontrolu tokova novca i naplatu poreza.

Posebnu zabrinutost izazvala je mogućnost da pojedine kompanije deo zarada zaposlenima isplaćuju van zvaničnih tokova, odnosno „u kovertama“.

Bankari upozoravaju na promenu ponašanja građana

Finansijski direktor Sberbanke Taras Skvorcov upozorio je da postoje ozbiljni znaci promene u načinu na koji građani i firme koriste novac.

Prema njegovim rečima, problem nije samo u količini podignutog novca, već u tome što se gotovina ne vraća nazad u bankarski sistem kroz svakodnevne transakcije.

Novac ostaje kod građana umesto da cirkuliše kroz finansijski sistem.

Više gotovine dodatni problem za državni budžet

Povratak gotovine dolazi u trenutku kada ruski budžet trpi dodatni pritisak.

Na finansije države utiču:

  • povećani izdaci,
  • rast budžetskog deficita,
  • promene poreskog sistema,
  • povećanje PDV-a sa 20 na 22 odsto.

Veća upotreba gotovine otežava praćenje ekonomskih tokova i može smanjiti poreske prihode.

Da li je ovo znak panike?

Stručnjaci ocenjuju da još nije reč o masovnom bekstvu iz banaka.

Ipak, trend povećanja količine gotovine pokazuje da se promenilo raspoloženje građana.

Za zemlju koja je nekada bila simbol digitalnog plaćanja, povratak novca „ispod dušeka“ predstavlja snažan znak da ljudi traže dodatnu sigurnost u neizvesnim vremenima.

Gotovina se u Rusiji vraća kao posledica promenjenih ekonomskih okolnosti i manjeg poverenja dela građana u finansijski sistem.

Iako banke i dalje ostaju glavni deo ekonomije, sve veći broj ljudi odlučuje da deo novca drži fizički kod sebe.

Trend koji je nekada izgledao kao prošlost sada ponovo postaje deo svakodnevnog života.

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Novac Rusija zarada

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