Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

Odlazak u banju za mnoge penzionere predstavlja luksuz koji teško mogu da priušte, ali zahvaljujući posebnim pogodnostima koje nude specijalne bolnice i rehabilitacioni centri, oporavak može biti znatno dostupniji, piše Kamatica.
Širom Srbije više od 20 banja omogućava plaćanje na šest, osam, pa čak i 12 mesečnih rata, uz popuste za korisnike Penzionerske kartice i cene koje počinju od svega 4.300 dinara po danu. U većini paketa uključeni su smeštaj, pun pansion, lekarski pregledi i terapije, pa penzioneri mogu da organizuju odmor i rehabilitaciju bez velikog jednokratnog troškam.
U većini ustanova u cenu su uključeni smeštaj, pun pansion, lekarski pregled i terapije, dok se boravišna taksa i osiguranje u pojedinim banjama doplaćuju.
Pregled ponude banja za penzionere
1. Vrnjačka Banja - Specijalna bolnica "Merkur"
- Cena: od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur)
- Uključeno: pregled lekara, EKG, laboratorija, tri terapije dnevno i bazen
- Minimalan boravak: 7 dana
- Plaćanje: do 6 rata
- Boravišna taksa: 160 dinara + osiguranje 35 dinara
2. Rusanda - Melenci
- Cena: 6.300 - 7.800 dinara
- Nepokretni pacijenti: do 8.000 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije
- Minimalan boravak: 5 dana
- Plaćanje: 6 rata
3. Specijalna bolnica Novi Pazar
- Cena: 4.300 - 5.000 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije
4. Specijalna bolnica Sokobanja
- Cena: od 5.000 dinara
- Uključeno: pregled specijaliste, EKG, laboratorija i terapije
- Plaćanje: 6 rata Popust: 10% uz Penzionersku karticu
5. Bolnica "Banjica" - Sokobanja
- Cena: 5.100 - 5.800 dinara, u zavisnosti od perioda godine
- Uključeno: pun pansion, tri terapije dnevno, đakuzi bazen, internet i vođene šetnje
- Plaćanje: do 8 rata putem administrativne zabrane
6. Prolom Banja
- Cena: 7.590 - 7.990 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled, bazeni i lekovita voda
- Popust: 5% za penzionere van sezone
- Plaćanje: 6 rata
7. Atomska banja Gornja Trepča
- Cena: od 6.890 dinara
- Prvi pregled: 2.500 dinara
- Plaćanje: do 12 rata za penzionere
8. Lukovska banja- Beodan paket: od 7.990 dinara
- Beodan ekstra: od 9.690 dinara
- Uključeni bazeni, velnes i terapije
- Popust: 5% van sezone
- Plaćanje: 6 rata
9. Vranjska Banja - Millennium Medical Centar
- Cena: od 5.400 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije
- Plaćanje: 6 rata
- Popust: 10% uz Penzionersku karticu
10. Gamzigradska Banja
- Cena: 4.600 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije
- Plaćanje: 6 rata
- Popust: 10% uz Penzionersku karticu
11. Selters Mladenovac
- Cena: od 7.600 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled, EKG i terapije
- Plaćanje: 6 rata
12. Mataruška Banja - Agens
- Cena: od 6.800 dinara
- Nepokretni pacijenti: 7.800 dinara
- Do pet terapija dnevno
- Popust: 10% za gotovinsko plaćanje uz Penzionersku karticu
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