Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

Odlazak u banju za mnoge penzionere predstavlja luksuz koji teško mogu da priušte, ali zahvaljujući posebnim pogodnostima koje nude specijalne bolnice i rehabilitacioni centri, oporavak može biti znatno dostupniji, piše Kamatica.

Širom Srbije više od 20 banja omogućava plaćanje na šest, osam, pa čak i 12 mesečnih rata, uz popuste za korisnike Penzionerske kartice i cene koje počinju od svega 4.300 dinara po danu. U većini paketa uključeni su smeštaj, pun pansion, lekarski pregledi i terapije, pa penzioneri mogu da organizuju odmor i rehabilitaciju bez velikog jednokratnog troškam.



U većini ustanova u cenu su uključeni smeštaj, pun pansion, lekarski pregled i terapije, dok se boravišna taksa i osiguranje u pojedinim banjama doplaćuju.



Pregled ponude banja za penzionere



1. Vrnjačka Banja - Specijalna bolnica "Merkur"

- Cena: od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur)

- Uključeno: pregled lekara, EKG, laboratorija, tri terapije dnevno i bazen

- Minimalan boravak: 7 dana

- Plaćanje: do 6 rata

- Boravišna taksa: 160 dinara + osiguranje 35 dinara



2. Rusanda - Melenci

- Cena: 6.300 - 7.800 dinara

- Nepokretni pacijenti: do 8.000 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije

- Minimalan boravak: 5 dana

- Plaćanje: 6 rata



3. Specijalna bolnica Novi Pazar

- Cena: 4.300 - 5.000 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije



4. Specijalna bolnica Sokobanja

- Cena: od 5.000 dinara

- Uključeno: pregled specijaliste, EKG, laboratorija i terapije

- Plaćanje: 6 rata Popust: 10% uz Penzionersku karticu



5. Bolnica "Banjica" - Sokobanja



- Cena: 5.100 - 5.800 dinara, u zavisnosti od perioda godine

- Uključeno: pun pansion, tri terapije dnevno, đakuzi bazen, internet i vođene šetnje

- Plaćanje: do 8 rata putem administrativne zabrane



6. Prolom Banja

- Cena: 7.590 - 7.990 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled, bazeni i lekovita voda

- Popust: 5% za penzionere van sezone

- Plaćanje: 6 rata



7. Atomska banja Gornja Trepča

- Cena: od 6.890 dinara

- Prvi pregled: 2.500 dinara

- Plaćanje: do 12 rata za penzionere



8. Lukovska banja- Beodan paket: od 7.990 dinara

- Beodan ekstra: od 9.690 dinara

- Uključeni bazeni, velnes i terapije

- Popust: 5% van sezone

- Plaćanje: 6 rata



9. Vranjska Banja - Millennium Medical Centar

- Cena: od 5.400 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije

- Plaćanje: 6 rata

- Popust: 10% uz Penzionersku karticu



10. Gamzigradska Banja

- Cena: 4.600 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije

- Plaćanje: 6 rata

- Popust: 10% uz Penzionersku karticu



11. Selters Mladenovac

- Cena: od 7.600 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled, EKG i terapije

- Plaćanje: 6 rata



12. Mataruška Banja - Agens

- Cena: od 6.800 dinara

- Nepokretni pacijenti: 7.800 dinara

- Do pet terapija dnevno

- Popust: 10% za gotovinsko plaćanje uz Penzionersku karticu

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