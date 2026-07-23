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Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

Penzioneri u Srbiji mogu da koriste posebne pogodnosti za boravak u banjama. Cene počinju od 4.300 dinara dnevno, uz terapije, smeštaj i plaćanje na rate.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.09:16
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Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate
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Odlazak u banju za mnoge penzionere predstavlja luksuz koji teško mogu da priušte, ali zahvaljujući posebnim pogodnostima koje nude specijalne bolnice i rehabilitacioni centri, oporavak može biti znatno dostupniji, piše Kamatica.

Širom Srbije više od 20 banja omogućava plaćanje na šest, osam, pa čak i 12 mesečnih rata, uz popuste za korisnike Penzionerske kartice i cene koje počinju od svega 4.300 dinara po danu. U većini paketa uključeni su smeštaj, pun pansion, lekarski pregledi i terapije, pa penzioneri mogu da organizuju odmor i rehabilitaciju bez velikog jednokratnog troškam.

U većini ustanova u cenu su uključeni smeštaj, pun pansion, lekarski pregled i terapije, dok se boravišna taksa i osiguranje u pojedinim banjama doplaćuju.

Pregled ponude banja za penzionere

1. Vrnjačka Banja - Specijalna bolnica "Merkur"

- Cena: od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur)
- Uključeno: pregled lekara, EKG, laboratorija, tri terapije dnevno i bazen
- Minimalan boravak: 7 dana
- Plaćanje: do 6 rata
- Boravišna taksa: 160 dinara + osiguranje 35 dinara

2. Rusanda - Melenci

- Cena: 6.300 - 7.800 dinara
- Nepokretni pacijenti: do 8.000 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije
- Minimalan boravak: 5 dana
- Plaćanje: 6 rata

3. Specijalna bolnica Novi Pazar

- Cena: 4.300 - 5.000 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije

4. Specijalna bolnica Sokobanja

- Cena: od 5.000 dinara
- Uključeno: pregled specijaliste, EKG, laboratorija i terapije
- Plaćanje: 6 rata Popust: 10% uz Penzionersku karticu

5. Bolnica "Banjica" - Sokobanja

- Cena: 5.100 - 5.800 dinara, u zavisnosti od perioda godine
- Uključeno: pun pansion, tri terapije dnevno, đakuzi bazen, internet i vođene šetnje
- Plaćanje: do 8 rata putem administrativne zabrane

6. Prolom Banja

- Cena: 7.590 - 7.990 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled, bazeni i lekovita voda
- Popust: 5% za penzionere van sezone
- Plaćanje: 6 rata

7. Atomska banja Gornja Trepča

- Cena: od 6.890 dinara
- Prvi pregled: 2.500 dinara
- Plaćanje: do 12 rata za penzionere

8. Lukovska banja- Beodan paket: od 7.990 dinara

- Beodan ekstra: od 9.690 dinara
- Uključeni bazeni, velnes i terapije
- Popust: 5% van sezone
- Plaćanje: 6 rata

9. Vranjska Banja - Millennium Medical Centar

- Cena: od 5.400 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije
- Plaćanje: 6 rata
- Popust: 10% uz Penzionersku karticu

10. Gamzigradska Banja

- Cena: 4.600 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije
- Plaćanje: 6 rata
- Popust: 10% uz Penzionersku karticu

11. Selters Mladenovac

- Cena: od 7.600 dinara
- Uključeno: pun pansion, pregled, EKG i terapije
- Plaćanje: 6 rata

12. Mataruška Banja - Agens

- Cena: od 6.800 dinara
- Nepokretni pacijenti: 7.800 dinara
- Do pet terapija dnevno
- Popust: 10% za gotovinsko plaćanje uz Penzionersku karticu

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