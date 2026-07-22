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Otvorio aplikaciju posle ažuriranja i ugledao minus od skoro 100 miliona

Korisnik mobilnog bankarstva iz Bosne i Hercegovine ostao je u šoku nakon što mu je, posle ažuriranja ličnih podataka, aplikacija prikazala minus od 98.999.962,79 konvertibilnih maraka (KM), odnosno oko 50,6 miliona evra.

Autor:  Nina Stojanović
22.07.2026.20:00
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Otvorio aplikaciju posle ažuriranja i ugledao minus od skoro 100 miliona
Foto: NoMoreStock / Shutterstock
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Tomasz Warszewski/Shutterstock.com
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Kako prenosi BL portal, korisnik izvesno vreme nije mogao da koristi mobilno bankarstvo zbog isteka roka za ažuriranje ličnih podataka. Nakon što je banci dostavio potrebnu dokumentaciju, aplikacija je ponovo postala aktivna, ali ga je na početnom ekranu sačekalo potpuno neočekivano stanje.

Na računu se pojavio minus od skoro 100 miliona KM

Umesto uobičajenog prikaza stanja, aplikacija je pokazala da je korisnik u minusu čak 98.999.962,79 KM.

Zbunjeni korisnik odmah je kontaktirao korisničku podršku banke.

"Skoro sam 100 miliona u minusu?" - upitao je zaposlene.

Banka objasnila da nije reč o stvarnom dugu

Iz banke su mu ubrzo objasnili da se ne radi o stvarnom zaduženju, već o sistemskoj rezervaciji koja je nastala zbog isteka roka za ažuriranje ličnih podataka.

Kako su naveli, prikazani iznos bio je privremeni tehnički prikaz, a ne stvarni minus na računu, zbog čega nije bilo razloga za zabrinutost.

Korisnik je na kraju celu situaciju prokomentarisao kroz šalu.

"Aplikacija sada radi, ali kako funkcioniše"rekao je, aludirajući na neobičnu grešku koja ga je nakratko uverila da duguje gotovo 100 miliona konvertibilnih maraka.

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