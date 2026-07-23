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Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke

Amazon je otpustio deo zaposlenih u odeljenju za razvoj opšte veštačke inteligencije. Kompanija navodi da želi da resurse usmeri na projekte koji imaju najveći značaj za korisnike.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.17:00
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Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke
Editorial/ACHPF/shutterstock.com
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Američka tehnološka kompanija Amazon otpustila je deo zaposlenih u odeljenju koje razvija opštu veštačku inteligenciju (AGI), nastavljajući reorganizaciju poslovanja koja traje od početka godine.

Iz kompanije poručuju da ne odustaju od razvoja naprednih AI sistema, već da žele da resurse usmere na projekte koji će korisnicima doneti najveću korist, piše Tanjug.

Zašto je Amazon otpustio deo zaposlenih?

Prema saopštenju kompanije, cilj reorganizacije je ubrzanje razvoja najvažnijih AI projekata.

Portparol Amazona naveo je da kompanija želi da se fokusira na inicijative koje imaju najveći značaj za korisnike, ali da takva strategija podrazumeva i teške odluke, uključujući ukidanje pojedinih radnih mesta u okviru AGI odeljenja.

Koji timovi su pogođeni?

Prema navodima zaposlenih objavljenim na internet forumima, otpuštanja su pogodila timove koji se bave:

  • prikupljanjem i obradom AI podataka
  • upravljanjem informacijama
  • podrškom razvoju modela veštačke inteligencije

Amazon nije saopštio koliko je zaposlenih obuhvaćeno ovom reorganizacijom.

Šta je opšta veštačka inteligencija?

Opšta veštačka inteligencija, poznata pod skraćenicom AGI (Artificial General Intelligence), predstavlja koncept AI sistema koji bi mogao da uči, prilagođava se i rešava različite zadatke na nivou sličnom ili višem od ljudskog.

Za razliku od današnjih AI modela, koji su specijalizovani za određene zadatke, AGI bi trebalo da bude sposoban da obavlja širok spektar poslova bez posebnog programiranja za svaki pojedinačni zadatak.

Otkazi se nastavljaju od početka godine

Ovo nije prvi talas otpuštanja u Amazonu.

Kompanija je početkom godine već sprovela veliko smanjenje broja zaposlenih, kada je bez posla ostalo oko 16.000 radnika.

Nakon toga usledile su manje reorganizacije u više poslovnih jedinica, uključujući i sektore povezane sa razvojem veštačke inteligencije.

Zašto tehnološke kompanije menjaju strategiju?

Poslednjih godina najveće svetske tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj veštačke inteligencije.

Istovremeno, mnoge od njih preispituju raspodelu resursa kako bi ulaganja usmerile na projekte za koje procenjuju da imaju najveći potencijal za razvoj i komercijalnu primenu.

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Kompanija Amazon otkaz

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