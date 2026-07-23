Pre nego što krenete na odmor sa ljubimcem, proverite dokumenta - kazne i troškovi mogu biti veliki

Putovanje sa kućnim ljubimcem u inostranstvo više nije retkost, ali mnogi vlasnici tek pred polazak shvate da za prelazak granice nije dovoljna samo avionska karta ili rezervisan smeštaj. Bez odgovarajuće dokumentacije, vakcina i potvrda, put može da se pretvori u veliki trošak i neprijatno iskustvo.

Sve veći broj ljudi odlučuje da svog psa ili mačku povede na odmor umesto da ih ostavi na čuvanje. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da svaka država ima posebna pravila za ulazak životinja, a neispunjavanje samo jednog uslova može dovesti do problema na granici.

Nedostatak potrebnog dokumenta, nevažeća vakcina ili nepripremljena zdravstvena potvrda mogu značiti dodatne troškove, vraćanje životinje ili obavezan karantin.

Zato je priprema kućnog ljubimca za putovanje jednako važna kao i organizacija sopstvenog puta.

Koja dokumenta su potrebna za putovanje sa kućnim ljubimcem?

Pravila zavise od zemlje u koju se putuje, ali se u najvećem broju slučajeva traži nekoliko osnovnih stvari.

Mikročip – prvi korak za identifikaciju ljubimca

Pas ili mačka koji putuju u inostranstvo najčešće moraju imati ugrađen mikročip. Ovaj mali uređaj omogućava identifikaciju životinje i povezivanje sa podacima vlasnika.

Ukoliko mikročip nije pravilno registrovan ili podaci nisu ažurirani, vlasnik može imati problem prilikom kontrole na granici.

Vakcina protiv besnila je jedan od najvažnijih uslova

Vakcinacija protiv besnila predstavlja jedan od najčešćih zahteva za međunarodno putovanje sa životinjama.

Vlasnici treba da obrate pažnju na to da vakcina bude evidentirana u dokumentaciji i da bude važeća u trenutku putovanja. Kod pojedinih destinacija postoji i obavezan period čekanja nakon vakcinacije pre nego što životinja može da pređe granicu.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, postoji mogućnost da ljubimcu bude odbijen ulazak u zemlju.

Pasoš za ljubimca nije samo formalnost

Za putovanja u veliki broj evropskih zemalja potreban je pasoš za kućnog ljubimca. U njemu se nalaze najvažniji podaci o životinji – informacije o vlasniku, broj mikročipa, vakcine i zdravstveni podaci.

Mnogi vlasnici ovaj dokument obezbede tek kada počnu da planiraju putovanje, pa se često suoče sa dodatnim obavezama i rokovima koje nisu očekivali.

Veterinarski pregled pre puta

Pored osnovne dokumentacije, neke zemlje zahtevaju i potvrdu veterinara da je životinja zdrava i sposobna za putovanje.

Veterinarski pregled može uključivati proveru opšteg zdravstvenog stanja, kontrolu vakcina, tretman protiv parazita ili dodatne analize, u zavisnosti od destinacije.

Koliko košta priprema kućnog ljubimca za putovanje?

Putovanje sa ljubimcem zahteva određeni budžet, a ukupni troškovi zavise od države u koju se putuje, vrste životinje i zahteva koje ta zemlja ima.

Vlasnici najpre treba da računaju na ugradnju mikročipa, čija cena najčešće iznosi nekoliko desetina evra, kao i na vakcine čija cena zavisi od vrste vakcine i veterinarske ustanove.

Dodatni trošak predstavlja izdavanje pasoša za kućnog ljubimca i veterinarski pregled kojim se potvrđuje zdravstveno stanje životinje. Za određene destinacije mogu biti potrebni i dodatni testovi, poput analiza krvi ili posebnih zdravstvenih potvrda, što ukupnu cenu pripreme može značajno povećati.

Posebnu stavku predstavlja transport životinje, naročito kada se putuje avionom. Aviokompanije imaju različita pravila, ograničenja i cene za prevoz kućnih ljubimaca, pa je važno informisati se pre kupovine karte.

Mnogi putnici prilikom planiranja odmora računaju samo cenu prevoza i smeštaja, dok administrativne obaveze ostanu zanemarene. Upravo ti skriveni troškovi mogu napraviti najveću razliku u konačnom budžetu putovanja.

Šta se dešava ako ljubimac nema potrebne papire?

Pokušaj prelaska granice bez odgovarajuće dokumentacije može dovesti do ozbiljnih posledica za vlasnika i životinju.

U zavisnosti od države, nadležni organi mogu odbiti ulazak ljubimca, zahtevati dodatne provere ili odrediti karantin.

U slučaju karantina, vlasnik uglavnom snosi sve troškove – od smeštaja životinje do veterinarskih pregleda i dodatnih analiza.

U težim slučajevima životinja može biti vraćena u zemlju iz koje je došla, što vlasniku stvara dodatne troškove organizacije transporta.

Pored toga, pojedine države predviđaju i novčane kazne za neprijavljivanje životinje, posedovanje nevažeće dokumentacije ili kršenje pravila o unosu kućnih ljubimaca.

Najčešće greške vlasnika pre putovanja

Jedna od najvećih grešaka jeste kupovina karte i rezervacija smeštaja pre nego što se provere uslovi za ulazak životinje u određenu zemlju.

Vlasnici često zaborave da vakcine moraju biti važeće, ne provere pravila države u koju putuju ili potcene troškove transporta.

Problem može nastati i kada se priprema ostavi za poslednji trenutak, jer pojedine procedure zahtevaju vreme.

Kako bez problema pripremiti ljubimca za put?

Najsigurniji način je da se priprema počne nekoliko nedelja pre puta. Prvi korak je provera pravila države u koju se putuje, nakon čega treba posetiti veterinara i proveriti da li su mikročip, vakcine i dokumentacija uredni.

Takođe je važno proveriti pravila prevoznika, posebno ako se putuje avionom, jer svaka kompanija ima posebne uslove za transport životinja.

Nekoliko papira može vas spasiti velikih troškova

Putovanje sa kućnim ljubimcem može biti jednostavno i bez stresa, ali samo ako se na vreme obavi potrebna priprema.

Najveći problem često nije sama procedura, već nedostatak informacija. Vlasnici koji unapred provere sve obaveze mogu izbeći nepotrebne troškove, kazne i neprijatna iznenađenja na granici.

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