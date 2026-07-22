Da li ste videli kameru pored puta, iznenada otpustili papučicu gasa i odmah se zapitali: da li je prekasno?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja među vozačima, a odgovor nije ni da, ni ne. Sve zavisi od toga kada vozilo uopšte ulazi u područje gde kamera može da meri brzinu.

Suprotno uvreženom mišljenju, stacionarne kamere ne prate saobraćaj stotinama metara unapred. One imaju precizno definisanu zonu merenja u kojoj beleže brzinu i fotografišu vozilo.

Na kojoj udaljenosti kamera zaista meri brzinu?

Na primer, jedan od najrasprostranjenijih sistema u Evropi, GATSO RT4, meri brzinu na udaljenosti od približno 10 do 100 metara.

Tek kada vozilo uđe u ovaj domet, uređaj može da zabeleži prekršaj. Drugim rečima, činjenica da ste kameru uočili 300 ili 400 metara ranije ne znači da vas je ona već "uhvatila".

Naravno, to ne znači da se isplati kočiti u poslednjem trenutku. Ako uđete u zonu merenja brže od dozvoljene brzine, kamera će zabeležiti prekršaj bez obzira na to da li ste počeli da smanjujete brzinu nekoliko metara pre njega.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da vozači često mešaju fiksne kamere sa policijskim radarima i laserskim brzinomerima. Dok fiksne kamere rade unutar unapred definisanog područja, prenosivi radari i laserski uređaji koje policija ima na raspolaganju mogu da mere brzinu na mnogo većim udaljenostima.

Zašto kočenje u poslednjem trenutku nije uvek dovoljno?

Stoga, pravilo koje važi za kameru u kućištu pored puta ne mora nužno da važi i za policijsku patrolu.

A, koliko ispred kamere mora biti postavljen saobraćajni znak? Još jedna česta nedoumica tiče se saobraćajnog znaka koji upozorava na kontrolu brzine.

Mnogi ljudi veruju da postoji propisana udaljenost između znaka i kamere, ali takvo pravilo ne postoji.

Položaj znaka određuje vrsta puta, vidljivost i uslovi saobraćaja, tako da udaljenost može da varira od jedne lokacije do druge.

Njegova svrha je da upozori vozače na nadzor i podstakne ih da blagovremeno prilagode brzinu, a ne da ih iznenadi neposredno pre kamere, piše Jutarnji.hr/autoklub

Na kraju, odgovor na pitanje koje zanima većinu vozača je prilično jednostavan. Kamera vas neće snimiti čim je ugledate u daljini, ali neće ni "skrenuti pogled" ako prebrzo uđete u njenu zonu merenja. Stoga je jedino bezbedno rešenje voziti u okviru ograničenja, a ne računati na poslednji trenutak za kočenje.

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