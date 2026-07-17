Iako je vozilo registrovano i prošlo tehnički pregled, granična policija može da izvrši dodatnu kontrolu, naloži vanredni tehnički pregled ili čak privremeno isključi vozilo iz saobraćaja ukoliko proceni da ne ispunjava propisane uslove.

Policija na granici može da zaustavi vozilo

Prilikom granične kontrole policijski službenici imaju pravo da pregledaju vozilo ukoliko primete da zatamnjena stakla smanjuju preglednost ili otežavaju uvid u unutrašnjost automobila.

U zavisnosti od procene, vozač može dobiti prekršajni nalog, biti upućen na vanredni tehnički pregled ili mu može biti zabranjen nastavak putovanja dok se nepravilnost ne otkloni.

Šta važi u Hrvatskoj?

Prema hrvatskim propisima, vetrobransko staklo i prednja bočna stakla ne smeju biti naknadno zatamnjena folijama.

Sa druge strane, zadnja bočna stakla i zadnje staklo mogu biti dodatno zatamnjeni.

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Važno je znati da činjenica da su folije dozvoljene ili atestirane u Srbiji ne znači automatski da neće biti predmet kontrole u drugoj državi ukoliko policija proceni da vozilo ugrožava bezbednost saobraćaja.

Šta kaže zakon u Srbiji?

U Srbiji je naknadno zatamnjivanje vetrobranskog stakla zabranjeno.

Prednja bočna stakla mogu biti zatamnjena samo do zakonom propisanih granica, pri čemu se računa ukupna propustljivost svetlosti kroz fabričko staklo i foliju zajedno.

Za zadnja stakla ograničenja praktično ne postoje, ali vozilo tada mora imati oba spoljašnja retrovizora.

Atest je obavezan

Naknadno postavljanje folija smatra se prepravkom vozila.

Zbog toga vozači moraju posedovati Uverenje o ispitivanju vozila (atest) koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Bez tog dokumenta vozilo može biti proglašeno tehnički neispravnim.

Najčešća greška vozača

Mnogi gledaju samo procenat zatamnjenja koji piše na foliji.

Međutim, zakon ne meri samo foliju, već ukupnu propustljivost svetlosti kroz staklo i foliju zajedno.

Zbog toga i relativno svetla folija može biti problem ukoliko je fabričko staklo već blago zatamnjeno.

Problem mogu predstavljati i folije bez sertifikata, oznake proizvođača ili dokaza o homologaciji.

Kolike su kazne?

U Hrvatskoj policija može vozilo privremeno isključiti iz saobraćaja ukoliko utvrdi ozbiljniji tehnički nedostatak.

Kazne za veće tehničke kvarove iznose oko 130 evra, dok za opasne kvarove mogu dostići 260 evra, uz mogućnost uklanjanja vozila sa puta.

Šta policija može da traži na granici?

Tokom kontrole policijski službenici mogu zahtevati da vozač spusti sva stakla kako bi pregledali putnike i unutrašnjost vozila.

Posebnu pažnju privlače:

folije na vetrobranskom staklu,

veoma tamna prednja bočna stakla,

folije bez sertifikata ili oznake proizvođača,

oštećene ili naborane folije koje smanjuju vidljivost.

Ukoliko policija proceni da vozilo nije tehnički ispravno, putovanje može biti prekinuto sve dok se nepravilnost ne otkloni ili vozilo ne prođe vanredni tehnički pregled, piše Večernji list, Blic.

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