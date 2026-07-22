"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara

Za nešto više od 1.100 dinara, odnosno oko 10 evra, u Pirotu možete da pojedete dobar obrok, popijete kafu, osvežite se na bazenu, odete na trening i još uživate u atmosferi jednog od najzanimljivijih gradova na jugu Srbije, prenosi Blic.
Upravo zbog pristupačnih cena i autentičnog duha, Pirot je poslednjih godina sve zanimljiviji turistima koji traže drugačije iskustvo - manje gužve, dobru hranu i odmor koji ne opterećuje novčanik.
Jedan poznati beogradski putopisac i tiktoker dodatno je skrenuo pažnju na ovaj grad objavom u kojoj ga je nazvao:
"Dobro došli u najjeftiniji grad na Balkanu".
Kako izgleda dan u Pirotu sa samo 10 evra?
Cene u Pirotu mnoge posetioce iznenade, posebno one koji dolaze iz većih gradova.
Za taj iznos moguće je napraviti prilično sadržajan dan.
Primer troškova:
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kugla sladoleda – oko 40 dinara,
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osmina bureka sa sirom – oko 70 dinara,
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espreso kafa – oko 150 dinara,
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velika gurmanska pljeskavica za ručak – oko 350 dinara,
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celodnevna karta za teretanu – oko 250 dinara,
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ulaz na bazen – oko 200 dinara.
Kada se sve sabere, za malo više od 1.000 dinara možete spojiti hranu, piće, rekreaciju i odmor.
U vremenu kada u mnogim evropskim gradovima 10 evra često nije dovoljno ni za kafu i kolač, ovakva ponuda predstavlja pravo osveženje.
Pirot nije samo jeftin – već ima svoju priču
Iza priče o povoljnim cenama krije se grad sa bogatom tradicijom i posebnim mentalitetom.
Piroćanci su širom Srbije poznati po šalama o štedljivosti, ali lokalno stanovništvo često ističe da nije reč o škrtosti, već o domaćinskom odnosu prema novcu.
Istorijski gledano, Pirot je bio važan trgovački i zanatski centar.
Generacijama se ovde negovalo umeće trgovine, proizvodnje i racionalnog upravljanja domaćinstvom.
Upravo taj odnos prema radu i novcu deo je identiteta ovog kraja.
Grad poznat po proizvodima koji imaju svetsku vrednost
Iako se često priča o Pirotu kroz prizmu niskih cena, ovaj grad ima proizvode koji su mnogo vredniji od same njihove cene.
Pirotski kačkavalj – ukus tradicije
Pirotski kačkavalj jedan je od najpoznatijih domaćih sireva.
Pravi se po tradicionalnoj recepturi koja se prenosi generacijama i predstavlja jedan od zaštitnih znakova ovog kraja.
Pirotski ćilim – umetnost koja traje vekovima
Pirotski ćilim je jedno od najprepoznatljivijih dela domaće tekstilne umetnosti.
Posebnost ove tehnike jeste to što ćilim izgleda isto sa obe strane, a motivi nose snažnu simboliku i tradiciju ovog kraja.
Šta obići u Pirotu?
Osim hrane i povoljnih cena, Pirot nudi i brojne sadržaje za turiste.
Među mestima koja vredi posetiti su:
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Pirotska tvrđava Kale – jedno od najbolje očuvanih srednjovekovnih utvrđenja u Srbiji,
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Muzej Ponišavlja – mesto gde se čuva tradicija i istorija kraja,
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šetalište uz Nišavu,
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Stara planina – raj za ljubitelje prirode i aktivnog odmora,
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Zavojsko jezero,
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Temačka pećina.
Najveća vrednost Pirota ne može da se plati
Možda najveća prednost ovog grada nije samo u tome koliko malo novca je potrebno za dan odmora.
To su mir, priroda, gostoprimstvo ljudi i osećaj da ste pobegli od gradske gužve.
U vremenu kada mnogi traže načine da uštede, a ipak žele lepo iskustvo, Pirot pokazuje da kvalitetan izlet ne mora uvek da bude skup.
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