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"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara

Dok cene svakodnevno rastu širom Srbije, postoji mesto gde i dalje možete da provedete kvalitetan dan bez velikog troška.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.11:33
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"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara
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Za nešto više od 1.100 dinara, odnosno oko 10 evra, u Pirotu možete da pojedete dobar obrok, popijete kafu, osvežite se na bazenu, odete na trening i još uživate u atmosferi jednog od najzanimljivijih gradova na jugu Srbije, prenosi Blic.

Upravo zbog pristupačnih cena i autentičnog duha, Pirot je poslednjih godina sve zanimljiviji turistima koji traže drugačije iskustvo - manje gužve, dobru hranu i odmor koji ne opterećuje novčanik.

Jedan poznati beogradski putopisac i tiktoker dodatno je skrenuo pažnju na ovaj grad objavom u kojoj ga je nazvao:

"Dobro došli u najjeftiniji grad na Balkanu".

Kako izgleda dan u Pirotu sa samo 10 evra?

Cene u Pirotu mnoge posetioce iznenade, posebno one koji dolaze iz većih gradova.

Za taj iznos moguće je napraviti prilično sadržajan dan.

Primer troškova:

  • kugla sladoleda – oko 40 dinara,

  • osmina bureka sa sirom – oko 70 dinara,

  • espreso kafa – oko 150 dinara,

  • velika gurmanska pljeskavica za ručak – oko 350 dinara,

  • celodnevna karta za teretanu – oko 250 dinara,

  • ulaz na bazen – oko 200 dinara.

Kada se sve sabere, za malo više od 1.000 dinara možete spojiti hranu, piće, rekreaciju i odmor.

U vremenu kada u mnogim evropskim gradovima 10 evra često nije dovoljno ni za kafu i kolač, ovakva ponuda predstavlja pravo osveženje.

Pirot nije samo jeftin – već ima svoju priču

Iza priče o povoljnim cenama krije se grad sa bogatom tradicijom i posebnim mentalitetom.

Piroćanci su širom Srbije poznati po šalama o štedljivosti, ali lokalno stanovništvo često ističe da nije reč o škrtosti, već o domaćinskom odnosu prema novcu.

Istorijski gledano, Pirot je bio važan trgovački i zanatski centar.

Generacijama se ovde negovalo umeće trgovine, proizvodnje i racionalnog upravljanja domaćinstvom.

Upravo taj odnos prema radu i novcu deo je identiteta ovog kraja.

Grad poznat po proizvodima koji imaju svetsku vrednost

Iako se često priča o Pirotu kroz prizmu niskih cena, ovaj grad ima proizvode koji su mnogo vredniji od same njihove cene.

Pirotski kačkavalj – ukus tradicije

Pirotski kačkavalj jedan je od najpoznatijih domaćih sireva.

Pravi se po tradicionalnoj recepturi koja se prenosi generacijama i predstavlja jedan od zaštitnih znakova ovog kraja.

Pirotski ćilim – umetnost koja traje vekovima

Pirotski ćilim je jedno od najprepoznatljivijih dela domaće tekstilne umetnosti.

Posebnost ove tehnike jeste to što ćilim izgleda isto sa obe strane, a motivi nose snažnu simboliku i tradiciju ovog kraja.

Šta obići u Pirotu?

Osim hrane i povoljnih cena, Pirot nudi i brojne sadržaje za turiste.

Među mestima koja vredi posetiti su:

  • Pirotska tvrđava Kale – jedno od najbolje očuvanih srednjovekovnih utvrđenja u Srbiji,

  • Muzej Ponišavlja – mesto gde se čuva tradicija i istorija kraja,

  • šetalište uz Nišavu,

  • Stara planina – raj za ljubitelje prirode i aktivnog odmora,

  • Zavojsko jezero,

  • Temačka pećina.

Najveća vrednost Pirota ne može da se plati

Možda najveća prednost ovog grada nije samo u tome koliko malo novca je potrebno za dan odmora.

To su mir, priroda, gostoprimstvo ljudi i osećaj da ste pobegli od gradske gužve.

U vremenu kada mnogi traže načine da uštede, a ipak žele lepo iskustvo, Pirot pokazuje da kvalitetan izlet ne mora uvek da bude skup.

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