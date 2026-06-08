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Plaćaju im 150.000 dolara godišnje da žive život umesto njih - "Klijenti nas zovu i u 3 ujutru"

Zvuči kao luksuz iz filma, ali u Njujorku i Aspenu postoji posao koji doslovno organizuje tuđe živote - od putovanja i večera do privatnih aviona, jahti i porodičnih proslava. Klijenti za to plaćaju i više od 150.000 dolara godišnje.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.11:11
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Plaćaju im 150.000 dolara godišnje da žive život umesto njih - "Klijenti nas zovu i u 3 ujutru"
Shutterstock
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Iza svega stoji kompanija „Roman & Erica“, koju vodi bračni par Erica Jackowitz i Roman Chiporukha. Njihov posao je, kako kažu, "lifestyle management" - ali u praksi to znači da preuzimaju sve što ima veze sa slobodnim vremenom svojih klijenata.

"Mi smo lični asistenti za život"

Njihovi klijenti nisu obični putnici ili turisti. Uglavnom su to ljudi koji vode velike kompanije i nemaju vremena da planiraju ni najosnovnije stvari, piše Business insider.

"Ako se bilo šta odnosi na slobodno vreme klijenta, mi to organizujemo. Putovanja, večere, dečji rođendani, pa čak i privatni letovi ili jahting", objašnjava Erica.

Kompanija radi sa ograničenim brojem porodica - svega 10 do 12 klijenata istovremeno, kako bi, kako kažu, mogli da budu dostupni 24 sata dnevno.

"Želimo da se svaki klijent oseća kao da je jedini", dodaje ona.

Kada se život planira umesto klijenta

Umesto da sami planiraju putovanja i obaveze, klijenti prepuštaju sve timu koji zna njihove navike do detalja.

"Znam kako žele da večeraju, šta naručuju, kakvo cveće vole i kako da im organizujem poklon za prijatelje", kaže Erica.

Ušteda vremena je, kako objašnjavaju, ključna stvar.

"Klijent može da provede sedam sati planirajući restoran u Parizu. Mi to uradimo za njega za nekoliko minuta".

Hitni pozivi, privatni avioni i "nemoguće misije"

Posao često nema radno vreme. Telefoni zvone u svako doba dana i noći.

Jedan slučaj posebno pamti: klijent je zbog kašnjenja na aerodromu JFK zamalo propustio privatni let za jugoistočnu Aziju. Tim je celu noć reorganizovao plan putovanja.

Drugi slučaj bio je još neobičniji - klijentovi prijatelji ostali su zaglavljeni na jahti usred Sredozemnog mora sa ljudima sa kojima nisu želeli da budu.

"Poslali smo helikopter i evakuisali ih. Danas to zovemo spasilačka misija", kaže Erica.

Od luksuznih večera do privatnih luna parkova

Zahtevi klijenata često idu daleko izvan klasičnog luksuza.

Organizovali su privatne zabave sa vodenim toboganima, ringišpilima, kućicama za skakanje i kamionima sa hranom – od pice do takosa i slatkiša.

"Sve što možete da zamislite, mi možemo da organizujemo", kaže ona.

Posao bez granice između života i rada

Erica je po struci pravnik, ali kaže da je oduvek volela rešavanje "nemogućih" zadataka.

"Ako mi neko kaže da nešto ne može da se uradi, to me samo motiviše", objašnjava ona.

Danas ne pravi razliku između posla i privatnog života.

"Moj život i moj posao su jedno. Leti smo u Evropi jer su tamo naši klijenti, pa kancelariju često pravim iz hotelske kabane".

Luksuz nove generacije: vreme, ne stvari

Iako se čini da se radi o ekstremnom luksuzu, suština njihove usluge je jednostavna – kupovina vremena.

Umesto da planiraju, organizuju i traže, klijenti dobijaju spreman život „na klik“.

A Erica to vidi kao budućnost.

"Ljudi ne žele da gube vreme. Naš posao je da im omogućimo da žive život koji su sami izgradili", bez stresa oko organizacije.

Život koji se živi za druge

Ono što je nekada zvučalo kao luksuzna fantazija, danas je stvarna industrija - gde se plaća da neko drugi misli, planira i rešava svaki detalj svakodnevnog života.

I dok klijenti uživaju u savršeno organizovanom kalendaru, iza kulisa stoji tim koji 24 sata dnevno pretvara haos u - plan.

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Novac posao organizacija

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