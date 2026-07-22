Stranci platili račun od 26,7 evra, a bakšiš koji su ostavili zaprepastio konobaricu

Njena objava ubrzo je izazvala brojne komentare i otvorila raspravu o tome da li je bakšiš stvar kulture ili isključivo dobre volje.

Svoje iskustvo ispričala je putem Instagram stranice "Podgorički vremeplov", uz fotografiju računa i novčića od pet centi.

"Radim u restoranu kao konobar. Za sto su sela dva stranca, jeli su i pili, a kada je došlo vreme da plate račun, dala sam im kusur. Nakon što su otišli, prišla sam stolu i ugledala da su mi ostavili bakšiš od svega pet centi. Baš sam se šokirala", napisala je ona.

Na kraju objave administratori stranice pitali su pratioce kakva su njihova iskustva i da li su domaći ili strani gosti darežljiviji kada je bakšiš u pitanju.

Komentari podelili mišljenja

Iako su pojedini izrazili razumevanje za razočaranje konobarice, većina korisnika društvenih mreža stala je na stranu gostiju, ističući da bakšiš nije obaveza, već isključivo znak dobre volje.

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Jedan od korisnika naveo je da zaposleni u kuhinji često ne dobijaju deo bakšiša, iako učestvuju u pripremi hrane, dok su drugi poručili da niko nije dužan da ostavi dodatni novac uz račun.

Pojedini komentatori ocenili su i da su očekivanja dela ugostiteljskih radnika postala previsoka, naglašavajući da je bakšiš dobrovoljan i da gost sam odlučuje da li će ga ostaviti i u kom iznosu.

Objava je tako ponovo otvorila pitanje koje često izaziva polemike – da li je bakšiš izraz zahvalnosti za dobru uslugu ili se u praksi sve češće doživljava kao očekivani deo računa, piše Kurir.

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