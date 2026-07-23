Međutim, Holanđani su otišli ​​korak dalje. U Holandiji se stanovi obično iznajmljuju bez parketa ili laminata.

Stanari koji iznajmljuju stan dužni su da ga sami postave, ali i da ga uklone kada se isele - moraju ukloniti daske, lajsne i podlogu.

Prema zakonu o iznajmljivanju, stan se mora vratiti u prvobitno stanje nakon iseljenja, a uklanjanje poda je sastavni deo tog procesa.

Holanđani to nazivaju kaal oblevferen, što se prevodi kao čišćenje doma od svih ličnih dodataka koje je stanar uneo u određenu nekretninu - od laminata do zavesa i tapeta.

Ne morate uklanjati podove kada se iseljavate, osim ako se sledeći stanar ne složi da ih napusti, kako ne bi morao sam da postavlja pod u svom novom iznajmljenom domu.

Obično se za ovu uslugu naplaćuje naknada - mada su neki spremni da besplatno poklone podove drugom stanaru kako bi uštedeli vreme potrebno za njihovo uklanjanje.

Treba napomenuti da Holanđani obično iznajmljuju dugoročno - mesečne kirije za stanove ovde gotovo da i ne postoje.

Zato stanari nemaju problem da investiraju u svoj dom, izaberu laminat koji žele, plate ga i postave ga.

O ovom neobičnom običaju piše se na društvenim mrežama i Reditu.

"Ovo pravilo je apsurdno, smešno i potpuno rasipanje", piše jedan korisnik Redita.

Nije ni čudo što su mnogi podovi u holandskim stanovima napravljeni od jeftinih materijala poput plastike i kartona, ili što svakodnevno vidim gomile starih podova na ulicama, dodaje se, piše Pun kufer.

"Mislim da mnogi ljudi pokušavaju da prodaju svoje podove sledećem stanaru. U mojoj prethodnoj kući kupio sam laminat od devojke koja je ranije tamo živela, a koji je postavio njen bivši muž. U mojoj sadašnjoj kući imam parket koji je ostao od prethodnog stanara - mislim da je ovde postavljen već 30 godina", objavio je jedan korisnik grupe.

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