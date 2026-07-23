Međutim, Porše sada ulazi u novu fazu štednje - planira ukidanje do 6.000 radnih mesta i smanjenje bonusa, što pokazuje da ni najveći automobilski giganti više nisu imuni na krizu u industriji.

Nakon slabijih rezultata i usporavanja prodaje na ključnim tržištima, rukovodstvo se sa sindikatima dogovorilo o paketu mera za smanjenje troškova.

Prema informacijama nemačkih medija, a koje je objavio Feniks magazin, u narednim godinama bi moglo biti ukinuto između 5.000 i 6.000 radnih mesta.

Ovim se nastavlja program restrukturiranja koji je pokrenut početkom godine.

Neka od radnih mesta će nestati prirodnim odlivanjem zaposlenih i penzionisanjem, dok se druga odnose na reorganizaciju poslovanja.

Zaposleni koji ostaju u kompaniji takođe će osetiti promene. Godišnji bonus, koji je dostigao znatno veće iznose u godinama rekordnih profita, sada bi trebalo da bude ograničen na oko 1.500 evra.

Razlozi za ovakav preokret događaja nisu novi niti nepoznati: Porše je poslednjih godina zabeležio značajan pad prodaje u Kini, tržištu koje je dugo bilo jedan od glavnih motora rasta za mnoge druge nemačke automobilske gigante.

U međuvremenu, kineski proizvođači električnih automobila postali su ozbiljni konkurenti, dok evropski premijum brendovi sve teže održavaju svoje nekadašnje tržišne udele.

Istovremeno, proizvođač sa sedištem u Cufenhauzenu ulaže milijarde evra u elektrifikaciju svojih modela, a dodatni pritisak stvaraju američke tarife i usporavanje potražnje za električnim automobilima na određenim tržištima.

Do pre samo nekoliko godina, iskreno, ovaj scenario je bio teško zamisliv za Porše.

Takođe, Porše je ostvarivao profitne marže na kojima su mu konkurenti mogli samo da zavide i isplaćivao je svojim zaposlenima rekordne bonuse, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Današnje mere pokazuju koliko se brzo automobilska industrija menja u veoma kratkom vremenskom periodu i da čak ni najjači premijum proizvođači više nisu pošteđeni smanjenja troškova, čak ni jedan Porše.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.