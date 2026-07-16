Tri penzionera iz Banjaluke, Istočnog Sarajeva i Doboja imaju po 106 godina, a dva iz Banjaluke i Bijeljine po 104 godine.

Među penzionerima starijim od jeka jedan je korisnik starosne penzije, dok su četiri korisnici porodične penzije, piše Tanjug.

"Sa dubokim poštovanjem i iskrenom zahvalnošću Fond PIO Republike Srpske odao je priznanje najstarijim korisnicima prava koji su navršili više od sto godina života", navodi se u saopštenju i dodaje se: "Svojim primerom ostavljaju neizbrisiv trag i pokazuju da su istrajnost, čestitost i solidarnost vrednosti koje traju čitav jedan vek".

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