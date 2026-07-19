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Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom

Želja za brzom zaradom na tržištu kriptovaluta skupo je koštala 63-godišnjeg muškarca iz Đakova, koji je ostao bez više od 20.000 evra nakon što je postao žrtva internet prevare.

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.19:02
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Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
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Kako prenose mediji, pozivajući se na saopštenje Osječko-baranjske policije, muškarac je stupio u kontakt sa nepoznatom osobom koja mu je ponudila ulaganje u trgovinu kriptovalutama.

Verovao da ulaže, a novac završio kod prevaranata

Prevarant je, lažno predstavljajući mogućnost velike zarade, ubedio muškarca da u nekoliko navrata uplati novac na račun za koji je verovao da pripada investicionoj platformi.

Tek nakon što je uplatio više od 20.000 evra, shvatio je da je prevaren. Policija je pokrenula istragu i traga za nepoznatim počiniocem.

Kako funkcioniše prevara sa kriptovalutama?

Prema upozorenjima policije, ovakve prevare poslednjih godina postaju sve učestalije.

Prevaranti najčešće kontaktiraju građane telefonom, putem društvenih mreža ili elektronske pošte, predstavljajući se kao finansijski savetnici ili brokeri.

Kako bi stekli poverenje žrtve, prikazuju lažne platforme na kojima se navodno vidi rast zarade, podstičući korisnike da nastave sa uplatama. U stvarnosti, novac završava na računima kojima upravljaju kriminalci.

Policija upozorava građane

Policija apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ulaganja u kriptovalute.

Preporučuje se da novac ne uplaćuju na neproverene investicione platforme i da nikada ne dele lične ili bankarske podatke sa osobama koje ih kontaktiraju putem interneta, telefona ili društvenih mreža, piše Poslovni dnevnik.

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Berza Prevara Kriptovalute

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