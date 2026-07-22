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Novac na računu nakon smrti vlasnika - ko ga nasleđuje i kada može da se podigne

Novac koji se nalazi na računu preminule osobe ulazi u ostavinsku masu i deli se u skladu sa zakonom ili testamentom.

Autor:  Nina Stojanović
22.07.2026.16:58
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Novac na računu nakon smrti vlasnika - ko ga nasleđuje i kada može da se podigne
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Pravo na nasledstvo mogu imati bračni ili vanbračni partner, deca, roditelji i drugi zakonski naslednici, kao i osobe koje su navedene u testamentu.

Banka nema ovlašćenje da odlučuje kome pripada novac sa računa. O tome odlučuje nadležni sud ili javni beležnik u ostavinskom postupku.

Kada naslednici mogu da raspolažu novcem?

Tek nakon što bude doneto pravosnažno rešenje o nasleđivanju, naslednici mogu da podignu svoj deo novca, prebace sredstva na sopstveni račun ili zatvore račun preminule osobe.

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Banka postupa isključivo na osnovu rešenja nadležnog organa kojim se utvrđuje ko ima pravo na nasledstvo.

Šta ako je račun bio zajednički?

Ako je račun bio zajednički, na primer supružnika, drugi vlasnik u određenim slučajevima može da nastavi da koristi deo sredstava koji mu pripada, dok se deo koji je pripadao preminuloj osobi i dalje smatra delom ostavinske mase, piše Kurir.

Način raspolaganja sredstvima zavisi od ugovora koji je zaključen sa bankom.

Koji troškovi mogu da se plate pre podele nasledstva?

Pre nego što sredstva budu podeljena naslednicima, sa računa se u određenim slučajevima mogu izmiriti troškovi sahrane uz odgovarajuću dokumentaciju, dospele bankarske naknade, kao i eventualni dugovi koje je preminula osoba imala.

Tek nakon toga preostali novac ulazi u ostavinsku masu i deli se naslednicima.

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nasledstvo Testament ostavinski postupak

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