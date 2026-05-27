Vučić je u Đasingu u kineskoj provinciji Džeđang, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da je ta provincija po površini duplo manja od Srbije, a da ima 5.700 kilometara auto-puteva.

''Reći ćete da imaju 10 puta više stanovnika, tačno je, 67 miliona kao provincija. Tačno je da im se to isplati. Ali možete li da zamislite Srbiju koja bi imala 10 puta veći broj autoputeva nego što ih ima? Ne znam ni gde bismo ih gradili. To vam pokazuje kolika je snaga Kine, kolika je snaga provincije Džeđang i sve što se nalazi u delti Jangce reke je toliko ekonomski snažno da je to neverovatno'', rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je danas imao prvi put razgovore sa nekim investitorima koji su pokazali želju da dođu u Srbiju.

''Mi smo danas videli neke stvari koje će nam u budućnosti, koje će nas u budućnosti spasavati, i oko količine električne energije i oko svega. Prosto su stvari neverovatne i za ovakve stvari živite'', rekao je Vučić.

Naveo je da će u Kinesko-srpski omladinski centar, koji je danas zvanično otvoren, dolaziti 500 mladih iz Srbije na treninge i imati najbolje uslove.

''To nije kulturni centar ili omladinski centar, to je pravi prelepi hotel kao sa pet zvezdica, koji je napravio gospodin Čin. Izuzetno zahvalan Mint kompaniji, sada zapošljavaju 2600 ljudi, kao i Linglong, takođe 2600 ljudi, pa će još 400 ljudi, još 530 miliona evra investicija'', rekao je Vučić.

Dodao je da kompanija Mint ima planove da u blizini aerodroma gradi industrijske zone za veštačku inteligenciju i da su im zato potrebni ljudi sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, ali i sa novih univerziteta koji će, kako je rekao, biti osnovani.

''Pošto ja od toga neću da odustanem i pobedićemo sa tim. To nije pitanje pobede ove ili one političke opcije, to je pitanje pobede zdravog razuma, pitanje pobede budućnosti, pobede naše mladosti, naše dece. Moramo da im obezbedimo budućnost, mora da ide život u skladu sa najnovijim modernim tehnologijama da bismo svim građanima obezbedili bolji život'', rekao je Vučić.

Dodao je da je veoma ponosan i srećan što je video da su mladi iz Srbije zadovoljni u Kini, da su naučili posao i da se vraćaju u Srbiju bogati ne zato što su zaradili veliki novac, već zato što su dobili ogromno znanje koje će moći da unovče u budućnosti i da zarađuju neuporedivo više.

''Ta vrsta strasti nam je potrebna, ta vrsta želje da stvari guramo napred i da stalno radimo, a ne 'sad mi je lepo pa će to tako da teče'. Neće da teče, svi rade i svi se bore. Moraš da se boriš svaki dan jače i više da bi uspeo nešto. E to je ono što Srbija mora da radi. Zato nam je potrebna strast, energija, želja, da guramo stvari napred, da se borimo za napredak Srbije da bismo se takmičili i prestizali zemlje'', rekao je Vučić.

Rekao da je Crna Gora u platama bila 50 odsto ispred Srbije, a da je naša zemlja danas za nijansu ispred i da je to nadoknadila za 10 godina.

''Hrvatska, Slovenija i svi ostali, bili su ne duplo, nego dva i po i tri puta razvijeniji od nas, ne samo zahvaljujući komunizmu, ali i tome, već zahvaljujući austrougarskom periodu dok smo mi bili pod nekim drugima i to 200, 300 i 400 godina unazad. Polako smanjujemo tu razliku, pa ćemo da vidimo koliko nam je godina potrebno da i to stignemo. Slovačka je 150 evra ispred nas, ima fantastičnu, moćnu automobilsku industriju, pa da vidimo, da guramo dalje. To su novi ciljevi, veliki snovi, a rad, rad i rad će doneti rezultat'', naveo je Vučić.

Zahvalio je predsedniku Siju što mu je omogućio da poseti Đasing i provinciju Džeđang i da vidi šta sve i kako rade i da vidi neverovatne puteve.

''Sad vi meni da objasnite da stanemo sa izgradnjom puteva, da imamo pametnija posla, pa ne možete da mi objasnite. Video sam šta ljudi rade, pokreću kompletnu građevinsku industriju, dolaze investitori svuda. Hiljade kilometara se prelaze dok ste rekli keks, i to vozovima i putevima'', rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da Džeđang provincija ima 4300 km pruga od čega 2.160 km brze pruge, dok Srbija ima 10 puta manje, piše Tanjug.

''Mi smo srećni kada imamo 108 km brze pruge, kada to podignemo od Novog Sada do Subotice. I dodajte Beograd-Novi Sad. Više nego 10 puta manji od njih, a duplo manja teritorija. Brze pruge samo niču. Sve se radi, sve se gradi. Nikome nije teško da ide od Šangaja do Đasinga i obrnuto. Mobilnost apsolutna, svi rade, bore se, i znaju da se bore, imaju oko tigra i žele da uspeju u životu. I taj rad i ta vrsta posvećenosti će našu zemlju da podigne i da je podiže ozbiljno'', rekao je Vučić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.