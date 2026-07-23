Umesto da se vrati na posao ili mirno ode u invalidsku penziju, nastavnica je odlučila da tuži sopstvenu državu kako bi sprečila smanjenje ličnih prihoda

Profesorka je predavala u stručnoj školi u Vezelu od 2003. do 2009. godine.

Nakon što je 2009. godine zbog psiholoških problema uzela bolovanje, nikada se nije vratila u učionicu, ali je sistem kontrole nad državnim službenicima zakazao do te mere da sadašnji direktor te obrazovne ustanove nije ni znao ime svog zaposlenog.

Tokom ovog vremena, redovno joj je isplaćivana mesečna plata iz državnog budžeta, koja, prema nemačkoj platnoj skali za nastavnike, iznosi između 5.051 i 6.174 evra bruto.

Nakon što je konačno upućena zvaničnom lekaru, koji je utvrdio da nije u stanju da radi narednih šest meseci, regionalna vlada u Diseldorfu je krajem maja donela zvaničnu odluku o njenom invalidskom penzionisanju.

Pošto bi penzionisanje rezultiralo gubitkom od oko 1.500 do 2.000 evra bruto mesečno, profesorka je preko advokata podnela tužbu Upravnom sudu u Diseldorfu, izveštava WDR.

Privatni posao tokom bolovanja i policijska istraga

Pravni postupak joj omogućava da nastavi da prima svoju redovnu profesorsku platu do konačne presude, zahvaljujući rupama u zakonu, tako da joj svaki mesec procesa donosi novu finansijsku korist. Predstavnici pravosuđa potvrdili su da je postupak pokrenut.

"Možemo da potvrdimo da je dotična profesorka podnela tužbu protiv odluke o penzionisanju. Tužba je podneta 29. juna 2026. godine", potvrdio je portparol suda.

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju kada su se pojavile sumnje da je profesorka vodila privatni posao i radila kao alternativni iscelitelj (Heilpraktikerin) tokom dugotrajnog bolovanja, piše Dnevno.hr

Takođe je otkriveno da su ona i njen partner 2011. godine razvili posebnu kremu za suvu kožu, sa kojom su se prijavili na takmičenje "Benchmark Award.Med NRW", osvojivši treće mesto i novčanu nagradu od 5.000 evra.

Zbog sumnje na prevaru i neprijavljeni rad tokom njenog bolovanja, Državno tužilaštvo Duizburga pokrenulo je intenzivnu istragu.

Policijski službenici su već pretražili stan osumnjičene i zaplenili računare, mobilne telefone i drugu IT opremu. Dok je analiza zaplenjenih uređaja još uvek u toku, šezdesetdvogodišnja profesorka i dalje čeka iz udobnosti svog doma redovnu isplatu pune državne plate.

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